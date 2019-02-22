Главный редактор «Комсомольской правды – Псков» отмечен медалью МЧС России

Медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» отмечена главный редактор «Комсомольской правды – Псков» Ирина Потапова. Награждение прошло в рамках торжественного построения личного состава Главного управления МЧС России по Псковской области. Высокую награду руководителю издания лично вручил начальник управления Валерий Филимонов.

В этот день чествовали сотрудников за проявленное мужество и высокий профессионализм в работе.

- Пожарные и спасатели всегда на передовой и с гордостью несут звание Защитников Родины, обеспечивают защиту, безопасность жителей нашего региона, ежедневно проявляют героизм и мужество. В этот день мы испытываем гордость за то, что каждый на своем посту может принести пользу своей стране, что от наших конкретных решений в определенной мере зависит укрепление ее безопасности, - отметил Валерий Филимонов.

В числе отмеченных была и главный редактор «Комсомолки».

- С замечательными людьми, работающими в МЧС, меня связывает многолетняя тесная дружба. Начиналось все в студенческие годы. На радио «Пилот», куда я только-только пришла работать, Анатолий Тиханов и Андрей Волошин вели программу на тему безопасности. Новости из сводки, полезная информация о том, как избежать пожара, защитить садовый участок от пала травы. Я тогда выступала в роли звукорежиссера этой программы. Потом было городское телевидение, информационное агентство, газета, радио, и всюду выходили мои материалы о спасателях, пожарных, водолазах. Несмотря на следы от ожогов на руках многих из них, несмотря на страшные эпизоды их работы, все они были и остаются настоящими людьми, открытыми, искренними, щедрыми на внимание к другим людям, - рассказала Ирина Потапова. – И мне бы очень хотелось, чтобы каждый новый день их службы проходил спокойно, а сводки происшествий выходили одной строкой - «за минувшие сутки ничего не случилось».

Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов вручил награду главному редактору "Комсомольской правды - Псков" Ирине Потаповой.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

СПРАВКА «КП»

Ирина Сергеевна Потапова тесное взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области начала в 2002 году, в период работы на городском телевидении «Телеком». Это были репортажи с учений пожарных, сюжеты о безопасном поведении на воде, серия материалов о занятиях в школах Пскова на тему безопасности и детства, программы о пожарных в рубрике «Люди нашего города».

В 2004 году она перешла на работу в газету «Стерх», и на протяжении года вела рубрику «безопасность», героями публикаций в которой становились спасатели и пожарные. Это были серии интервью, новости об умелых действиях специалистов при спасении людей, интервью-портреты представителей пожарных династий.

С 2005 года она возглавляла Псковское агентство информации, и результатами совместной работы стали серии публикаций о конкурсе «Я и пожарная безопасность», объективные материалы в ленте новостей, очерки о ветеранах .

Даже в период работы в пресс-службе администрации Псковской области Ирина Сергеевна продолжала взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области. В августе 2013 года она стала организатором 11-часового радиомарафона на волнах радиостанции «Седьмое небо» при участии телепроекта «Жди меня». Его целью был поиск людей в Псковской области и за ее пределами. Гостями студии, в том числе, были специалисты МЧС.

С 2014 года, возглавив редакцию газеты «Комсомольская правда – Псков», Ирина Потапова неоднократно становилась победителем регионального этапа конкурса Созвездие мужества» в номинации «Лучший материал в печатных СМИ» (2014, 2015 и 2016), а в 2016 году – победителем межрегионального этапа данного конкурса.