В Пскове построят храм в память о подвиге 6-ой роты

В Черёхе (Псков) рядом с памятником «Купол» построят храм в память о подвиге 6-ой роты. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании организационного комитета 19-ой и 20-ой годовщины подвига псковских десантников рассказал временно исполняющий обязанности начальника Псковского гарнизона Роман Железняков.

- Решается вопрос с предоставлением земли под строительство, - заметил Роман Железняков. - После этого начнется сбор средств на возведение храма.

Он уточнил, что пожертвования на строительство можно будет перечислять в «Фонд развития Псковской области» с пометкой «На строительство храма».

Проект будущего здания и его архитектурные особенности пока не обсуждаются. Не названы и сроки планируемого строительства.

Что касается непосредственно памятника «Купол», который расположен у центрального КПП военной части в Черёхе, то ему тоже требуется внимание. Называют знак так из-за архитектурных особенностей - он представляет собой раскрытый купол парашюта, на внутренней стороне которого нанесены подписи погибших бойцов. Увы, время не щадит конструкции. Памятнику нужен ремонт.

Его уже обследовали. Проектная документация по работам на объекте будет готова к 15 марта.

- Это очень объемный проект, - заметил глава региона Михаил Ведерников. - Помощи в его реализации мы попросим у федерального оргкомитета.

Оргкомитет пока не создан, его состав еще только формируется. Он будет готовить мероприятия к 20-летию подвига 6-й роты.

КОНКРЕТНО

В марте 2000 года бойцы 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии противостояли в десятки раз превосходящей силе противника. Погибли 84 бойца. В живых остались 6 человек.