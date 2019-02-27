Юбилейная выставка «Свадьба EXPO» пройдет в Пскове в конце марта

В Пскове 23 и 24 марта в пятый раз пройдет одна из самых ярких городских выставок «Свадьба EXPO». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в редакции глянцевого журнала «Свадебный переполох», который выступает одним из организаторов мероприятия, площадкой для выставки выбран ТРК «Акваполис».

Традиционно на празднике будущие молодожены могут познакомиться с работой организаторов свадеб, фотографами и видеографами, декораторами, кондитерами, владельцами проката автомобилей, дизайнерами, флористами. По сути это будет выставка возможностей свадебной индустрии Псковской области.

Но помимо этого гости смогут стать участниками игр и конкурсов, к примеру, зарегистрировать шуточный брак на один день, сделать фотографии и сувениры, выиграть призы и подарки от участников выставки.

- Еще одним важным моментом программы мероприятия станет награждение лучшего свадебного фотографа Псковской области, - отметила главный редактор издания Ирина Потапова. – По традиции победителю проводимого «Комсомольской правдой – Псков» конкурса будет вручен диплом и сертификат на бесплатную публикацию в ближайшем номере «Свадебного переполоха».

КОНКРЕТНО

Заявки на конкурс принимаются до 7 марта. Участвовать могут фотографы, работающие сейчас на территории Псковской области или выполнявшие здесь заказы в последние годы (подробности).

КСТАТИ

Организаторы свадеб могут подать заявку на участие в выставке по телефону в Пскове: (8112) 702-042.