Положение о псковском конкурсе «Красавица в погонах – 2019»

1. Условия проведения фотоконкурса

1.1. Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков» (180007, Псков, Пароменская, 21/33)

1.2. Площадкой для проведения становится сайт издания pskov.kp.ru (информационное сопровождение конкурса и голосование).

1.3. Участниками конкурса могут быть только лица, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Псковской области.

1.4. Акция проводится в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил. Она не является лотереей или азартной игрой.

1.5 Плата за участие в конкурсе не взимается.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:

- первый этап - прием заявок. Фото участниц принимаются до 7 марта (18.00 по московскому времени).

- второй этап – голосование. Голосование стартует на сайте pskov.kp.ru 7 марта (после 18.00 по московскому времени).

2.2. Завершение голосования – 25 марта (09.00 по московскому времени) 2019 года.

3. Итоги Конкурса и награждение участников

3.1. Итоги конкурса подводятся 25 марта 2019 года.

3.2. По итогам голосования в конкурсе пять участниц проекта, набравших максимальное количество голосов, будут признаны победителями.

3.3. Победители конкурса получают дипломы и памятные подарки. Подарки не могут быть заменены денежными средствами. Редакция «Комсомольской правды - Псков» оставляет за собой право по принятию решения о дополнительном поощрении участников или победителей конкурса.

4.5. Награждение состоится не позднее 31 марта 2019 года.

4. Иные положения

4.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в конкурсе не допускаются.

4.2 Факт участия в конкурсе подразумевает, что его участник ознакомлен с настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами.