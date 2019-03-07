В Псковской области выбирают «Красавицу в погонах»
Как же много красивых девушек и женщин живет в Псковской области. Умницы, мастерицы на все руки, да еще и готовые всегда прийти на помощь, и не только близким и друзьям, но каждому из нас с вами.
Ведь многие из псковских красавиц выбирают службу в полиции, в МЧС и ФСИН, в таможне и других силовых, как принято говорить, ведомствах. А это совершенно другой график работы и ритм жизни - дежурства в выходные и праздники, тренировки и учения. К таким девушкам предъявляют высокие требования: физическая подготовка, стрессоустойчивость, от многих требуются навыки вождения транспорта и стрельбы.
Всем им приходится ежедневно носить форму. Но только взгляните, как она им идет!
«Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей принять участие в конкурсе «Красавицы в погонах – 2019» и выбрать самую яркую участницу проекта.
Голосование завершится в 9.00 по московскому времени 25 марта 2019 года.
По итогам голосования будут названы пять победительниц, которых мы пригласим в редакцию «Комсомолки» и вручим им дипломы и подарки. Победительницами признают тех, кто наберет наибольшее количество голосов.
КОНКРЕТНО
Проголосовать можно только после авторизации через социальные сети. Отдать голос за конкурсанток можно один раз в сутки.
В конце конкурса все голоса будут проверены на накрутки.
Познакомиться с положением конкурса можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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