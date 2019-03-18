«Нас теперь называют фашистами и террористами»: Жительница Томсино рассказала об отношениях с Перчиковыми

В деревне Томсино Псковской области проживает около 160 жителей.

- Деревня у нас дружная, - рассказывает местная жительница Галина Данилова. – Я сама приезжая. И никогда слова плохого мне никто не сказал. Мы живем одной большой семьей. У нас свой клуб, библиотека, почта. Какая еще деревенька похвастается этим? В СМИ пишут, что школу закрыли, так это сами жители Томсино так решили. У нас не хватало специалистов в старших классах. Поэтому и решили перевести ребят в другую школу.

Корреспондент «Комсомольской правды – Псков» созвонился с Галиной Казимировной после громкой истории с ее соседями – семьей Перчиковых, которая обвинила односельчан в травле.

- Население Томсино взбудоражено. Люди ни в чем не виноваты. Никто соседей этих не трогает. Наоборот, когда они переехали, им всячески помогали: овощи приносили, варенья и соленья, сено для скотины, дрова для отопления дома. Им и дальше помогали бы, - продолжает Галина Данилова, которая работает в местном клубе. – Им зла никто не желал. Но после обвинений ее (Елены Перчиковой – Ред.) взорвались соцсети. Жители деревни получают угрозы в интернете. Женщины плачут: нас называют фашистами и террористами. Это очень тяжело. Хорошо, что еще не у всех есть странички в социальных сетях.

Причиной для оскорблений послужили обвинения Елены, будто соседи угрожают ей и ее дочери, оскорбляют. Поток негативных посланий хлынул со стороны фейковых страничек в адрес соседей Перчиковых уже 17 марта.

Угрозы посыпались в социальных в адрес жителей села Томсино и тех, кто встал на их защиту. Скрин послания в личку.

- Семья эта ни с кем не контактирует, только гражданский муж Елены. А она говорит про нас такое…

Между тем в беседе с корреспондентом «Комсомолки» сама Елена привела пример одной такой угрозы.

- После того как Тасе подарила общественная организация ноутбук, ей стали угрожать ребята в деревне. Обзывали. Тася рассказывала, что девочка Вика предупредила, что ее вызовут на встречу и будут бить, снимая это на телефон. Это за то, что Тасе посылали книжки, тетради и ручки, - поведала мама школьницы.

18 марта в деревне побывала специальная комиссия во главе с заместителем псковского губернатора Верой Емельяновой. Она лично пообщалась с женщиной. И после этой встречи заявила, что семье будет оказана всяческая помощь. Но вначале проведут несколько проверок.

- С мамой мы сегодня проговорили ряд мероприятий, которые связаны с ее трудоустройством в сфере здравоохранения, с возможностью повышения ее уровня квалификации и продолжения обучения дочери, - отметила Вера Емельянова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следственный комитет не подтвердил

Факты угроз в адрес Перчиковых проверили следователи. Официально было заявлено, что ни один из перечисленных в СМИ примеров, будто кто-то готов был изуродовать девочку, например, не подтвердились (подробности)