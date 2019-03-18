Следственный комитет: Не подтвердился ни один из фактов угроз жизни или здоровью девочки, написавшей Путину

В истории об угрозах в адрес Елены Перчиковой или ее двенадцатилетней дочери Таси ни один из изложенных в СМИ фактов не подтвердился. На этом настаивают в СУ СК России по Псковской области. Проверка была проведена 17 марта, и «Комсомольская правда -Псков" уже сообщала об этом. Повторно следователи пообщались с Перчиковыми и 18 марта, рассказали изданию в ведомстве.

- Накануне с женщиной, на слова которой ссылаются журналисты о якобы поступивших в их адрес угрозах от жителей деревни Томсино, общался следователь. Она заявила, что никто и никаких угроз в ее адрес или адрес ребенка не делал. Сегодня была вновь проведена проверка на случай поступления таких угроз за последние сутки. Женщина однозначно заявила «никто не угрожает», - прокомментировали в Следственном управлении СК России по региону.

В эти часы в Томсино приехала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она лично намерена встретиться с Еленой Перчиковой и ее дочерью, а также пообщаться с гражданским мужем женщины, в доме которого те проживают. Задача, как уточнили в пресс-службе главы региона, уточнить все детали происходящего, попытаться разрешить возникшие проблемы.

На данный момент у женщины нет местной прописки, она все еще прописана в Ленинградской области. Отсутствие регистрации не позволяет оказывать некоторые виды соцподдержки за счет средств областного бюджета.

К тому же у женщины многочисленные долги, в Ленинградской области на ее фамилию несколько исполнительных производств. С заработной платы идут отчисления в счет погашения долга. Если покупать мотоблок, о котором просила для мамы девочка, то его могут арестовать приставы.

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О чем не договаривает или намеренно молчит Елена Перчикова, дочь которой попросила у президента мотоблок. Почему местные жители критически стали относиться к своей соседке в последние месяцы (подробности).

По поручению псковского губернатора создана специальная комиссия

Она призванная разобраться в ситуации. В нее вошли представители социальной защиты, образования и здравоохранения, уполномоченного по правам ребенка. В СМИ Елена Перчикова жаловалась на то, что вынуждена была уволиться из больницы из-за нападок руководства медучреждения, а дочь пришлось переводить на домашнее обучение (подробности).

«Мы все помогали вначале…»

Односельчане рассказали о первых месяцах жизни Перчиковых в Томсино. Тогда соседи несли Елене и ее дочери овощи, соленья и варенья, привозили дрова, сено для животных. Но позднее все поменялось (подробности).

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области заявил об отсутствии угроз

- Безопасности девочки ничто не угрожает на данный момент, - заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова (подробности).