Лучший псковский свадебный фотограф 2019 года Константин Тищенко: Со съемок первой свадьбы я побежал на собственный выпускной в школу

Константин Тищенко родом из Опочки. Совсем молодой парень. Учится в Псковском государственном университете. Между лекциями выезжает на мастер-классы в Москву и Санкт-Петербург, учится у именитых мастеров работать с оптикой, с композицией кадра, с детьми и молодоженами в кадре.

Именно он победил в конкурсе на звание лучшего свадебного фотографа Псковской области в 2019 году.

Откуда пришла мысль заняться фотографией?

Я заканчивал 11-й класс, а до этого ходил в театральный кружок. Художественный руководитель - очень талантливый человек, режиссер, фотограф - очень часто звала пофотографировать мероприятия: спектакли, репетиции. Отсюда все и пошло. И мне особенно это нравиться стало в 11-м классе. Я тогда еще не знал, чем буду заниматься, кем хочу стать. Но уж о профессии фотографа точно еще не думал. Поступил в Пскове в вуз. Сейчас я учусь и одновременно работаю полноценно фотографом. У меня это превратилось в работу.

По специальности после окончания вуза, а выпускной у тебя только в следующем году, ты – учитель начальных классов. Педагогика и те навыки, которые даются в университете, применяются ли тобою во время фотографирования?

Если касается детей, да, они применяются, ведь мы изучаем психологические аспекты детей, и если я работаю с семьей на съемке, мне комфортно с детьми общаться, я знаю, как с ними общаться, как заострить внимание на камеру. Все-таки навыки педагога в съемке детей очень даже актуальны.

Если говорить о свадебной фотографии, когда была самая первая съемка?

Я заканчивал 11-й класс, у меня выпускной. И в этот же день мои знакомые попросили пофотографировать у низ на свадьбе. Три часа длилась съемка, и я практически минута в минуту успел на свой собственный выпускной.

Диплом победителя в конкурсе свадебных фотографов Константину Тищенко вручила главный редактор "Комсомольской правды - Псков" Ирина Потапова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

А откуда в тебе все же появилось стремление к фотографии? Если преподавательница просила поснимать, это означает, что ты уже держал фотоаппарат к тому моменту в руках? Дома кто-нибудь снимал?

Нет, из родителей никто не снимал, ни бабушки, ни дедушки. Это пришло само. Я после 11-го класса не думал, что буду фотографом, мне нравилось снимать своих знакомых, мне многие говорили, что получается хорошо. Я относился к этому как к увлечению. Серьезно начал заниматься после 11 класса. У меня была четкая цель. Я поступал в Пскове в университет. Из маленького города приехал. Новый город, новые люди. Я стал посещать мастер-классы, и намеренно поднял для себя планку, поехал в Москву, Питер. Будучи 18-летним парнем я посещал разные мастер-классы по семейной, детской, свадебной фотографии. И начал нарабатывать свое портфолио, своих клиентов. Постепенно это переросло в работу, которая приносит прибыль.

Сегодня фотография не мешает учебе?

Сегодня не мешает. Год назад у меня был такой момент, когда я снимал все подряд и даже из-за этого не ходил на учебу. Сейчас я чуть снизил поток клиентов, но все успеваю. Раньше у меня не было времени на отдых. Не было времени даже на личную жизнь. Сейчас я беру столько заказов, сколько мне нужно, успеваю ходить на учебу, мастер-классы. И с друзьями встречаться.

Про личную жизнь мы заговорили…

…Девушки пока нет.

Красавец мужчина. Талантливый и холостой… Вернемся к свадебной фотосъемке. Сколько было пар отснято тобою?

75 свадеб за 3 года.

Их география?

В основном Псков, несколько в Питере, и в пределах Пскова – Остров, Пушкински е Горы, Пустошка.

Снимок Константина Тищенко, один из трех, представленных на конкурс псковских свадебных фотографов.

Как узнают о тебе молодожены?

Сейчас 21 век. Так что основной площадкой становится интернет. Социальные сети, инстаграм активно веду. За мной многие люди следят. И идет поток клиентов. В Пскове я очень творческий человек, я знакомлюсь со многими людьми, допустим, даже на этой выставке можно со всеми договориться и организовать любое мероприятие, люди с удовольствием соглашаются на творческие задумки. Еще, кстати, клиенты узнают и с помощью сарафанного радио. Это когда одни клиенты рассказывают обо мне другим. За три года обо мне узнали очень многие. Это довольно небольшой срок. И помогло в этом трудолюбие. Мало заниматься фотографией, надо много работать.

Какая у тебя конечная цель, чего ты хочешь от жизни?

Не знаю, не могу сказать.

Пока не определился?

Не определился. Когда я закончу учебу, может быть. Сейчас меня в Пскове держит учеба. Но здесь я достиг всего, чего мог достичь. Я вначале фотографировал знакомых, потом клиентов. Сейчас провожу мастер-классы. У меня есть ученики, я даю индивидуальные уроки. Для Пскова это много. Я хочу идти дальше. И работать с известными людьми. У меня есть такая цель. И я буду направлять все знания туда. Здесь я полгода как на месте стою. Я перезнакомился со всеми и не знаю, что еще здесь можно сделать такого.

То есть год до выпускного в вузе – это год на самоопределение и выбор, в какой крупный город перебраться?

Да. Простоя знаю, что я точно уеду, но буду приезжать в Псков как в свой родной город.

А иногда не возникает ощущение, что фотография - это не то, чем нужно заниматься?

Иногда у меня было такое. Как раз вопрос к тому, почему я снизил поток клиентов. У меня был большой поток свадеб. Из-за того что накладываются мастер-классы, клиентские фотосессии, потом свадьба, потом еще какие-то съемки… Все это наложилось так, что в августе у меня был стресс. И возникло желание больше не заниматься фотографией и все бросить. Весь сентябрь я просидел и ничем не занимался. Был кризис. Но я преодолел себя и теперь старюсь брать поменьше, но в удовольствие. При этом я всегда работаю на все 100 процентов.