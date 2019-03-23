В Псковской области назван лучший свадебный фотограф года

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-23T16:33:08+03:00

Фотографии Константина Тищенко были признаны лучшими в рамках конкурса свадебных фотографов в Псковской области в 2019 году. Фото: Константин ТИЩЕНКО.

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Этому фотографу только 20 лет, и у него уже есть высокое звание «Лучший свадебный фотограф». 23 марта в рамках выставки «Свадьба EXPO» ему вручили диплом. Сильнейшим его назвали читатели «Комсомольской правды – Псков» и члены экспертного жюри.

Голосование проходило на сайте издания с 7 марта 2019 года. И практически с самого начала Константин вырвался вперед.

С победой фотографа поздравила главный редактор издания Ирина Потапова.

- Лучший фотограф по традиции получает диплом и сертификат на бесплатную публикацию в псковском глянцевом журнале «Свадебный переполох», - отметила она.

Всего на конкурс Константин Тищенко представил три фотографии. Все они выполнены в разное время года.

КСТАТИ

Конкурс на звание лучшего свадебного фотографа проводится в Псковской области уже несколько лет. Ранее этого звания были удостоены: Яна Жаринцова, Элеонора Миллер, Олег Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU