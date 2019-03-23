В Псковской области назван лучший свадебный фотограф года
Этому фотографу только 20 лет, и у него уже есть высокое звание «Лучший свадебный фотограф». 23 марта в рамках выставки «Свадьба EXPO» ему вручили диплом. Сильнейшим его назвали читатели «Комсомольской правды – Псков» и члены экспертного жюри.
Голосование проходило на сайте издания с 7 марта 2019 года. И практически с самого начала Константин вырвался вперед.
С победой фотографа поздравила главный редактор издания Ирина Потапова.
- Лучший фотограф по традиции получает диплом и сертификат на бесплатную публикацию в псковском глянцевом журнале «Свадебный переполох», - отметила она.
Всего на конкурс Константин Тищенко представил три фотографии. Все они выполнены в разное время года.
КСТАТИ
Конкурс на звание лучшего свадебного фотографа проводится в Псковской области уже несколько лет. Ранее этого звания были удостоены: Яна Жаринцова, Элеонора Миллер, Олег Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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