2019-04-04T14:45:34+03:00
Общество

Депутаты Псковского областного Собрания высказались о строительстве предприятия «Титан-Полимер»

Парламентарии возьмут ситуацию на контроль
Александра МУРОМСКАЯ@KP_PSKOV
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Парламентарии обсудили на парламентском часе вопрос о строительстве завода "Титан-Полимер".Парламентарии обсудили на парламентском часе вопрос о строительстве завода "Титан-Полимер".Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Очередную сессию регионального парламента ждали с нетерпением. Еще бы! Предстояло обсудить спорный для псковичей вопрос - строительство предприятия «Титан-Полимер». Первый камень еще не заложен в фундамент его здания, а город и вся Псковская область гудят. Население принимает в штыки желание инвесторов поставить завод по производству полимеров.

С докладом выступила заместитель губернатора Нинель Салагаева. Она сразу подчеркнула: разрешения на строительство «Титан-Полимер» сможет получить только при положительных заключениях государственной экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы. И это несмотря на то, что компания планирует вложить в проект около 13 млрд рублей, создать новые рабочие места и перечислить в местный бюджет в ближайшие восемь лет порядка 11,5 млрд рублей.

ЧТО БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ

Директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко, который тоже пришел на сессию и взял слово, напомнил, что в рамках проекта планируется несколько этапов работы. Вначале возведут две очереди перерабатывающих производств биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки, потом запустят производство полиэтилентерефталата, а следом появится научно-исследовательский центр, где при участии Псковского государственного университета будут изучать полимеры и внедрять новые алгоритмы их производства или переработки.

- В область будут завозиться только гранулы. Отходов у такого производства нет - это система непрерывного потока, - уточнил Герман Петрушко. - Кроме того, производство полимеров является одним из самых чистых производств в мире: отсутствие вредных выбросов, двухуровневая очистка сточных вод на промышленных очистных сооружениях.

ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ВОПРОСОВ

- Общественность поделилась на две группы: одни категорически за строительство завода, другие - категорически против. Хотелось бы объективно разобраться в ситуации, - заявил во время парламентского часа депутат Антон Минаков.

Не секрет, и представители администрации области это озвучили, что в регионе сегодня существуют опасные производства. К примеру, совхоз «Шелонский», Псковская птицефабрика и Великолукский свинокомплекс относятся к первому классу опасности. У них особый режим охраны, расширенные границы так называемой санитарной зоны. По заверениям автора проекта группы компаний «Титан», псковское предприятие относится ко второму и четвертому классам опасности.

Чтобы получить представление о том, что это такое и как работает, псковичи смогут побывать за счет компании в Омске, где уже есть завод «Титан». Поездка состоится в ближайшее время. В Пскове также работает информационный центр.

Депутаты рекомендовали администрации области и представителям предприятия сделать работу над реализацией проекта открытой для общественности, опубликовать информацию об этапах этой работы.

СКАЗАНО

Алексей Севастьянов, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению ПОСД (фракция «Единая Россия»):

- Администрация Псковской области дала возможность услышать нам всем информацию. Вопросов осталось очень мало. Не столь опасное это предприятие. Но то, что люди вышли на улицу, на митинг, это вопрос не к исполнительной власти. Мы - представители народа здесь. И мы у исполнительной власти должны были это раньше спросить. И как сегодня нам показали, все работы шли в соответствии с намеченным планом, пошагово. Мы спрашиваем сегодня: вы точно создадите рабочие места? А вы задайте вопрос: а у нас будет столько людей, чтобы занять эти рабочие места? Или мы повезем специалистов из районов, из других регионов?

Александр Котов, председатель ПОСД (фракция «Единая Россия»):

- Администрация области и ОЭЗ «Моглино» идут абсолютно законным путем, действуя четко в рамках регионального и федерального законодательства. Полномочия Собрания - контрольные: спросить у исполнительной власти, как они реализуют проекты в особой экономической зоне. Вот когда будет готов проект, получены заключения экологических экспертиз, пройдут общественные слушания, мы сможем делать выводы о целесообразности строительства завода исходя из представленных цифр, а не из своих внутренних ощущений. Все, что сейчас происходит, вызвано только тем, что люди не имеют никакой информации.

Анатолий Копосов, заместитель председателя ПОСД (фракция КПРФ):

- Я бы не хотел, чтобы наше общение превращалось в митинг, не стоит обвинять друг друга в том, что мы не слышали или не знали ответы на имевшиеся вопросы. Надо поблагодарить инициаторов за обсуждение темы. Я думаю, что и для общественного мнения важно, что этот вопрос будет находиться на контроле у депутатов Псковского областного Собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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