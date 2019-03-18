В Пскове открылся информационный центр предприятия «Титан-Полимер»

СЕГОДНЯ 21:12 2019-03-18T21:30:50+03:00

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В Пскове начал свою работу информационный центр предприятия «Титан-Полимер». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, любой житель муниципалитета сможет узнать здесь интересующую его информацию о готовящемся производстве БОПЭТ-пленки и полиэстера.

Первые посетители пришли в центр уже в первый день. Здесь они ознакомились с информационными стендами, примерами продукции из полимеров. Здесь планируется запуск образовательного проекта, который будет собирать на лекциях всех интересующихся псковичей. Приглашенными гостями станут специалисты по органической химии и технологии производства полимерных материалов.

Но не только информационную роль будет выполнять центр «Титан-Полимера». Все желающие смогут узнать здесь об имеющихся вакансиях и даже оставить свое резюме. По словам директора предприятия Германа Петрушко, работники предприятия получат достойную заработную плату, их обеспечат униформой, будут доставлять на работу на транспорте.

КСТАТИ

Центр открыт по адресу: улица Ленина, дом 17. Телефон: 8(8112) 33-30-99.

ИСТОЧНИК KP.RU