«Не закрывать, а развивать»: В Дновском районе прошла встреча руководства комитета по образованию Псковской области и родителей учеников

На этой неделе две школы попали в ленты новостей псковских СМИ – Заклинская и Бельская. Обе малокомплектные, находятся в Дновском районе. Учеников не так много, в классе всего по паре человек. Откуда-то выплыла информация, будто бы эти учреждения закроют, а всех детей будут переводить в Дно, где строят сейчас новое здание школы.

- Нам сказали, что когда школа в июле откроется, будет выезд и экскурсия по ней. А с начала учебного года все дети будут доставляться по месту учебы в Дно, - рассказала одна из взволнованных этими новостями мамочек. - Мы против этого.

Якобы даже предложили первоклашек поместить в интернат, чтобы домой они приезжали только на выходные.

Чтобы разобраться в ситуации и ответить на все вопросы родителей, на место выехал начальник комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Вначале он побывал в одной школе, потом во второй. Всюду педагоги и родители задавали одни и те же вопросы: почему мы, как дальше жить, если деревенская молодежь снимется с насиженного места и переедет вслед за детьми в районный центр.

- Комитет по образованию и администрация Псковской области категорически против закрытия малокомплектных школ, и я могу вас уверить, что подобные шаги не будут предприняты пока в школе учатся дети, - заявил на это Александр Седунов.

Одним словом, добавил он, пока в поселках живет молодежь и рождаются дети, в эти учреждения образования будут вкладывать средства на ремонт зданий, оснащение кабинетов, привлечение молодых специалистов.

- Школа строится в Дно большая, красивая, с новым оборудованием, но это не означает, что все дети должны учиться именно там. И больше нигде. Поэтому малокомплектная школа должна работать, работать в тех условиях, которые сегодня есть, и получать средства в рамках нацпроектов, - добавил руководитель профильного регионального комитета.

Александр Седунов уточнил, что Заклинская и Бельская школы могут рассчитывать на поставку нового мультимедийного оборудования, ремонт помещений, в частности, спортзалов, покупку спортинвентаря, замену окон.

- В рамках нацпроекта «Образование» огромное количество подпроектов, связанных с сельской школой. Именно сюда мы до 2024 года будем поставлять новое оборудование, новые компьютеры, новые интерактивные доски, - добавил глава ведомства.

Обе встречи длились менее получаса. Напряжение растаяло. Появилась уверенность в том, что и в следующем учебном году дети сядут за парты своих школ.