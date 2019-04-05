СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-05T17:37:00+03:00

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Строительство здания новой школы в Дно подходит к своему завершению. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, над учебным учреждением уже заканчивают установку стропильной системы, после чего начнется укладка крыши.

Строители планируют полностью закрыть кровлю уже через две недели, к двадцатым числам апреля. На этом масштабные строительные работы завершатся. Как отметил представитель подрядчика, все работы идут по установленному графику. На объекте одновременно работают 80 строителей.

На первом этаже рабочие уже проводят косметический ремонт. Учителя образовательного учреждения также осмотрели классы и представили свои идеи по их обустройству. Также учителя, а вместе с ними родители учеников, выберут общий дизайн внутренних помещений школы.

КСТАТИ

На новую школу в Дно выделено 358 миллионов рублей. Первых учеников она должна принять 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU