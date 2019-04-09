2019-04-09T12:33:52+03:00
Конкурсы и тесты

Положение о конкурсе «Самый смелый папа»

Конкурс пройдет на площадке семейного фестиваля «Маленький чемпион»
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I. Условия проведения конкурса

Организатором конкурса выступает издание «Комсомольская правда-Псков».

Площадкой для проведения становится XIV открытый фестиваль по общей физической подготовке среди детей раннего дошкольного возраста «Маленький чемпион».

К конкурсу приглашаются папы участников фестиваля.

Место проведения – универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Дата проведения – 19 мая 2019 года.

II. Порядок проведения

Конкурс проводится только на площадке праздника 19 мая

К участию в конкурсе допускаются папы участников забегов, подавшие заявку через специальную форму в социальной сети «ВКонтакте» и подтвердившие своё участие в день мероприятия.

Форма регистрации размещена в официальной группе проекта «Маленький чемпион» в Пскове: официальная группа» - https://vk.com/littlechamp

Для участия в конкурсе формируется две команды по 6 участников. Прием заявок считается завершенным в случае полного формирования команд, то есть набора 12 человек. Приём заявок начинается 10 апреля.

Забег состоится в случае участия не менее 3 спортсменов.

В рамках конкурса участникам предстоит на скорость преодолеть беговую дорожку протяженностью 10 метров. Способ перемещения – на четвереньках.

Плата за участие в конкурсе не взимается.

III. Итоги Конкурса и награждение участников

Итоги конкурса подводятся 19 мая до окончания фестиваля «Маленький чемпион».

По итогам двух забегов организаторы определят абсолютного чемпиона, то есть участника, который быстрее всех преодолеет дистанцию. Он получает диплом и подарок. Остальные участники получают дипломы «Самый смелый папа».

Церемония награждения проводится 19 мая 2019 года в УСК «Олимп».

ИСТОЧНИК KP.RU

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