2019-04-09T13:04:00+03:00
Конкурсы и тесты

Карапузы выходят на старт: В Пскове 19 мая пройдет семейный фестиваль

«Маленький чемпион» приглашает гостей на большой праздник
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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19 мая в Пскове в 16-й раз пройдет фестиваль "Маленький чемпион".19 мая в Пскове в 16-й раз пройдет фестиваль "Маленький чемпион".Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Ура! Это случилось. Мы даем старт 16-му по счету семейному празднику «Маленький чемпион». А это значит, что на одной площадке вновь соберутся около сотни малышей с их старшими братишками и сестренками, папами, мамами, тетями дядями, бабушками и дедушками. Ведь «Маленький чемпион» - это один из самых ярких и веселых псковских фестивалей. По одной крышей собираются сотни людей разных поколений, которые на время забывают обо всех проблемах и все становятся немного детьми! Даже строгие папы. Правда, правда. Ведь на «Маленьком чемпионе» для пап устраивают специальные забеги - им предстоит проползти по той же дорожке, что и малышу.

ШАГ ПЕРВЫЙ - ПОДАЕМ ЗАЯВКУ

Итак, друзья. Обратите внимание. 10 апреля в свет выйдет еженедельник, в котором размещен первый купон для регистрации. Традиционно участниками праздника могут стать дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит на площадке мероприятия проползти по дорожке, протяженностью в 10 метров.

В каждом забеге участвуют по шесть карапузов. Как их отбирают? По возрасту. Вначале самые маленькие, потом те, что постарше.

Приветствуются самые разные костюмы на фестивале "Маленький чемпион". Фото: Дарья ХВАТКОВА

Приветствуются самые разные костюмы на фестивале "Маленький чемпион".Фото: Дарья ХВАТКОВА

Чтобы попасть в состав участников, необходимо заполнить купон и оплатить организационный взнос. Его размер не изменился – 300 рублей. Купоны принимают в редакции по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет 27.

Накануне фестиваля мы опубликуем списки забегов.

ШАГ ВТОРОЙ - ГОТОВИМСЯ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ

Традиционно на мероприятии проходит масса самых разнообразных конкурсов – от стенгазет в поддержку малыша до конкурса командного стиля. И за каждый можно получить призы и подарки.

Но для участия следует подготовиться. Газеты рисуют заранее, а в день проведения праздника размещают на специально отведено стене. Командный стиль – тоже продумывается накануне. Из примеров прошлых лет: у нас были команды в 10-16 человек в костюмах пиратов, персонажей мультфильма про Лунтика, супер-героев, малышей в памперсах. Да, да. Это не опечатка. Была целая команда в памперсах – мамы, папы, тети и дяди. И все в чепчиках, со слюнявчиками. Как такую дружную семью не отметить?

К участию в празднике приглашаются не только малыши в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, но и все их родственники. Фото: Дарья ХВАТКОВА

К участию в празднике приглашаются не только малыши в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, но и все их родственники.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Отдельно стоит продумать костюм маленького спортсмена. Именно на площадке фестиваля пройдет фотографирование ребятишек, и после завершения праздника на сайте «Комсомолки» начнется голосование за самые яркие костюмы – «Модный чемпион». А это еще и еще подарки и дипломы.

К слову о дипломах, их получат все участники без исключения, какое б место они не заняли. Ну, и, конечно, малыши, завоевавшие 1, 2, 3 места в своих забегах будут отмечены первыми в своей жизни медалями, а один из карапузов получит самый настоящий кубок – он вручается самому быстрому маленькому спортсмену.

ШАГ ТРЕТИЙ - ТРЕНИРОВКИ ТОЖЕ НУЖНЫ

Несмотря на то, что до самого фестиваля еще достаточно много времени, опытные родители советуют уже сейчас начинать подготовку.

Обязательное условие - приходить на мероприятие большой компанией, чтобы можно было унести все дипломы и подарки. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Обязательное условие - приходить на мероприятие большой компанией, чтобы можно было унести все дипломы и подарки.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Стоит потренироваться дома ползать на скорость, определиться с теми предметами, которые помогают малышу разгоняться – например, ключи от папиной машины, за которыми малыш готов со скоростью космического корабля рвануть, а может быть, это пульт от телевизора или пакетик с соком. Одним словом, надо выбрать, что брать с собой, чтобы на дорожках гарантированно обойти всех конкурентов.

Костюмчики тоже стоит примерить заранее, чтобы в день праздника кроха не капризничала, чтобы ей было удобно ползти в плаще фантастического персонажа.

Наконец, тренироваться надо и папам. Кстати, заявку можно подать заранее наравне с заявкой об участии малыша. К участию допускаются только родители маленьких чемпионов, дополнительная плата при этом не взимается.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие-то вопросы по организации мероприятия, позвоните нам. Телефон в редакции 8 (8112) 573997.

Вы можете следить за новостями праздника «Маленький чемпион» в соцсетях - официальная группа называется «Маленький чемпион в Пскове».

На площадке "МАленького чемпиона" традиционно выбирают самых модных, самых быстрых малышей, а еще поощряют самых смелых родителей и авторов ярких газет. Фото: Дарья ХВАТКОВА

На площадке "МАленького чемпиона" традиционно выбирают самых модных, самых быстрых малышей, а еще поощряют самых смелых родителей и авторов ярких газет.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСАХ

Конкурс на самого модного чемпиона ЗДЕСЬ.

Конкурс на самого смелого папу ЗДЕСЬ.

Конкурс стенгазет ЗДЕСЬ.

Конкурс командного стиля ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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