2019-04-09T16:37:54+03:00
Происшествия

Байкеры о ДТП с гибелью ребенка в Пскове: Так лихачить нельзя

Лидер псковского мотоклуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев призвал жителей города не называть всех мотоциклистов «убийцами»
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Лидер «Позитивной механики»: «Лежачий полицейский» на проспекте Энтузиастов в Пскове мог спасти жизнь девочки.Лидер «Позитивной механики»: «Лежачий полицейский» на проспекте Энтузиастов в Пскове мог спасти жизнь девочки.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове после трагедии на проспекте Энтузиастов, когда в результате ДТП погибла шестилетняя девочка, поднялась волна негатива к мотоциклистам. Ведь именно под колесами мотоцикла оказался ребенок, скончавшийся позднее от полученных ран.

Девочка шла вместе с мамой по пешеходному переходу. Когда автомобили остановились, пропуская пешеходов, мотоциклисты решил «оказаться впереди планеты всей» и рванул. Результат — тяжелые травмы у ребенка, зацепило маму девочки, правда, от госпитализации она отказалась, раны у самого мотоциклиста и его пассажиры.

Лидер псковского мотоклуба «Позитивная механика» Алексей Алексеев побывал 9 апреля в редакции Псковского агентства информации и дал оценку случившемуся. Во-первых, сообщил он, байкеры Пскова решили отказаться от торжественного старта нового сезона, который был намечен на 4 мая. Во-вторых, дал подробный разбор ЧП.

Оказывается, управлял мотоциклом человек, который не имел прав, не имел опыта вождения. Сел, как говорится. «чтобы покататься с ветерком». За спиной в качестве пассажира ехал владелец транспорта. Оба без шлемов. На огромной скорости.

- В городе так лихачить нельзя, - однозначно заявил Алексей Алексеев.

Он подчеркнул, что мотоциклы как средство передвижения выбирают вполне серьезные и ответственные мужчины, соблюдающие правила дорожного движения. В данном случае посоветовал не «грести всех под одну гребенку», а принять факт того, что за руль сел новичок, который, к сожалению, наплевал на безопасность людей.

Байкерское сообщество Пскова предложило установить лежачего полицейского на проспекте, где произошла трагедия. Кроме того, мотоциклисты высказались за их включение в состав дружин, которые проводили бы регулярно рейды на улицах Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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