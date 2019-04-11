В прямом эфире ПАИ-Live рассказали о проекте псковской «Комсомолки»

С 2019 года в конкурсе «Моя семейная история» изменились правила. Теперь участниками проекта могут стать не только школьники, но и студенты. 11 апреля детали о проекте озвучили в рамках ПАИ-Live представители соорганизаторов конкурса - это директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин и руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» Екатерина Родина.

- В этом году конкурс проще: мы просим представить только генеалогическое древо в любой форме, - сообщил Валерий Кузьмин.

Прежде участникам предлагалось написать эссе, например, о профессиях предков, о судьбе участника Великой Отечественной войны.

Работы в электронном варианте принимаются в Государственном архиве Псковской области (Псков, улица Петрова, дом 1), остальные материалы рекомендуют приносить в проектный офис «Команды 2018» (улица Некрасова, 19).

- Для начала нужна любая информация. Надо собрать устную информацию в семье, обязательно записать её, потом проверить, - рекомендовал Валерий Кузьмин. - Во-вторых, надо собрать все документы, которые есть – свидетельства о браке, о смерти, трудовые книжки, все документы, даже те, которые могут казаться неважными.

Екатерина Родина уточнила, что волонтёры с помощью специалистов архива разработали листовку и буклет, которые помогут желающим приступить к составлению своего генеалогического древа.

КОНКРЕТНО

Работы принимают до 5 мая 2019 года.