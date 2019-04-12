Псковская школьница - лучший игрок России

Дарья Стамбулова - ученица 9 класса Бежаницкой средней школы. Именно она получила награду «Лучший игрок» на Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол - в школу» среди девочек 14-15 лет.

Стоит отметить, что сборная Бежаницкой средней школы даже не вошла в число призеров. Это большая редкость - обычно данным титулом награждают игроков команд, занявших место на пьедестале. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» пообщался с Дарьей и ее родителями, чтобы узнать, насколько сложным и тернистым был ее путь к данному титулу.

ФУТБОЛ-ЛЮБОВЬ МОЯ

Решение заняться футболом было абсолютно спонтанным, по принципу «была не была». В свои 9 лет Даша еще не мечтала о переполненных стадионах, армии болельщиков и карьере профессиональной футболистки. Однако с каждой тренировкой она чувствовала, что все больше и больше втягивается в спортивную жизнь и получает от этого несказанное удовольствие. Теперь даже задерживается после тренировок на футбольном поле, чтобы отточить навыки владения мячом и удары по воротам.

Даша стала чаще смотреть телетрансляции футбольных матчей. Появился даже любимый спортсмен - португальский нападающий Криштиану Роналду. Постепенно остальные увлечения отошли на задний план. С тренировками начали приходить и навыки - во многом это заслуга тренера, Семенова Александра Викторовича. Родители Даши отметили, что лучшего тренера для своей дочери и представить трудно - строгий и требовательный на тренировках, веселый и отзывчивый в жизни, он умеет найти индивидуальный подход к каждому игроку.

Команда девушек из Бежаниц неоднократно поднималась на пьедестал почета по итогам областных соревнований, завоевала она и кубок по итогам чемпионата СЗФО.Фото: Личный архив героя публикации

В команде прекрасная атмосфера - девчонки дружат не только на поле, но и за его пределами. Как сказала Даша, в области вряд ли найдется более сплоченный и дружный коллектив.

МАГНИТ ДЛЯ НАГРАД

Женская футбольная команда, за которую выступает Даша, существует уже 5 лет. Все это время девочка является игроком основного состава. Команда давно успела заявить о себе как на федеральном, так и на всероссийском уровне. К примеру, уже четыре раза подряд девочки становились чемпионами области. Этот год тоже оказался для них урожайным на награды - девчонки стали чемпионами Северо-Западного федерального округа, завоевав путевку на всероссийские соревнования.

- На чемпионате Северо-Западного федерального округа у нас были очень сильные соперники, - вспоминает Даша. - Особенно понравилась команда из Калининграда, с которой мы играли в финале. Поначалу было очень тяжело, девчонки много двигались по полю и отлично держали мяч. Но мы смогли настроиться и показали себя в лучшей форме. Я очень довольна тем, как мы играли, все постарались на славу. Кроме того, в игре против Калининграда я забила решающий пенальти, а также по итогам турнира получила награду «Лучший бомбардир». Вообще все индивидуальные награды собрала наша команда. Виталина Нурмухаметова стала лучшим вратарем, а Владислава Лебедева - лучшим игроком этого этапа турнира.

ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИН

Всероссийские соревнования стали серьезнейшим испытанием для девочек из Бежаниц. Конкуренция была нешуточной, ведь на кону был титул чемпионов России. Федеральные округа представляли лучшие женские команды. По итогам соревнований бежаницкой командой было занято 11-е место. Победа досталась команде из Норильска, и это первый случай в истории данных соревнований, когда выигрывает не столичная команда. Несмотря на то, что бежаницкие девчонки не поднялись на пьедестал, Дарья получила награду «Лучший игрок». Это действительно большая редкость, обычно данным титулом награждают игрока выигравшей на турнире команды. Данное решение судейской коллегии говорит о том, что Даша смогла проявить себя с лучшей стороны и впечатлить организаторов турнира. Для нее награда стала неожиданностью.

- Я не думаю, что мы плохо сыграли на всероссийском этапе, - говорит Даша. - Возможно, немного не хватило опыта выступления на таком высоком уровне. Все-таки мы попали сюда впервые. Мы с девочками оставили на поле все силы, моральные и физические. Но во всем надо искать хорошее - теперь мы знаем, над какими компонентами нужно работать для улучшения нашей игры. Я очень благодарна всем, кто помогает мне: родителям за поддержку, тренеру за мудрость и моим девочкам, без которых никаких наград я бы не получила.

В ближайшее время Даша целиком отдаст себя учебе, окончание девятого класса - время сдачи ОГЭ (основного государственного экзамена - Ред.). Однако это вовсе не означает, что тренировочный процесс остановится. Ведь на будущее у Даши уже поставлена цель, а значит, нужно усердно работать над собой и добиваться новых высот. Она не скрывает своей мечты - стать профессиональной футболисткой и попасть в сборную России по футболу. Желательно вместе с девочками из своей команды.