Степа вернулся домой: Псковские полицейские задержали злоумышленников, укравших автомобиль с собакой внутри

Кировский район Санкт-Петербурга. Обычный вечер. На календаре было 20 апреля, на часах - около 19.30. Мария с мужем оставили в своем автомобиле собаку вместе с родственником, 81-летним мужчиной, недалеко от магазина и отправились за покупками. Вернулись - а иномарки нет. Остался только пожилой мужчина. Он рассказал, что двое неизвестных вытолкнули его из машины и уехали. А любимый питомец семейства остался в украденной иномарке. Вот так началось опасное путешествие длинношерстной таксы Степы в Псковскую область.

Хозяева сразу расклеяли по округе объявления после кражи автомобиля.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

ПОГОНЯ

Злоумышленники сняли номера с автомобиля и направились в Псковскую область. Отсюда, предположительно, они собирались перебраться в Новгородскую область. Вот только их мечтам не суждено было сбыться. На следующий день, 21 апреля, автомобиль без номеров увидели сотрудники ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Порховскому району. Паркетник направлялся по трассе «Псков-Новгород», но в момент обнаружения сворачивал с дороги к деревне Опоки.

Полицейские заинтересовались отсутствием номеров на автомобиле и решили остановить иномарку. Злоумышленники общаться с представителями правоохранительных органов не собирались, завязалась погоня. В один момент водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль вылетел в болото. Машина увязла, двигаться на ней уже не представлялось возможным. Тогда злоумышленникам ничего не оставалось делать, как выскочить из автомобиля и бежать.

Во время погони злоумышленники на автомобиле вылетели в болото.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Злоумышленников задержали недалеко от оставленной машины, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. - Им предъявлено обвинение по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Детальное расследование проведут уже коллеги из Санкт-Петербурга, потому что с заявлением женщина обратилась именно по месту жительства. Злоумышленниками оказались уроженцы Республики Карелия, мужчины 1978 и 1988 года рождения. Оба раньше уже были судимы.

ДОРОГА ДОМОЙ

Степа за это время пережил большой стресс. Он забился под сидение и не собирался оставлять автомобиль, охранял его как мог. Не дался он не только в руки злодеям, но и своим спасителям. Полицейские пытались взять собаку на руки, но животное чуть не покусало их.

- Хоть он и охотничий пёс, но охранник он прекрасный и на агрессию в сторону хозяев всегда отвечает достойно, - призналась позже хозяйка Степы, - как и положено сторожевой собаке.

Пока хозяйка не прибыла из Санкт-Петербурга, Степу содержали в питомнике.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В этот же день состоялось воссоединение семьи со своим питомцем. Мария отмечала, что злоумышленники звонили с разных телефонов и требовали выкуп за Степу. Все время, пока хозяйка добиралась за животным, оно находилось в питомнике. Теперь Степа находится дома.