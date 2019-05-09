2019-05-09T19:40:39+03:00
Общество

Глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы

Свою речь губернатор произнес перед проведением парада Победы на площади Ленина в Пскове
Петр Кокорин
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Михаил Ведерников поздравил жителей псковской области с Днем Победы.Михаил Ведерников поздравил жителей псковской области с Днем Победы.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Глава региона Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Победы. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», свою речь Михаил Юрьевич произнес перед проведением парада Победы на площади Ленина в Пскове.

- Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны , товарищи сержанты и солдаты, мичманы и прапорщики, офицеры и генералы, жители и гости Псковской области, - начал поздравление губернатор Псковской области.- Поздравляю вас с 74-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года в газетах нашей страны прочитали следующие строки: «Человечество вздохнуло свободно! Война окончена. Победа!» Что может быть сильнее и проще этих слов? Но чтобы их написать нашему народу пришлось пережить трагедию, которая оставила неизгладимый след на нашей земле. В Псковской области почти 800 воинских захоронений и могил, к которых покоятся более 540 тысяч солдат. И даже спустя 74 года эта цифра растет. За 25 лет поисковые отряды с почестями придали земле 15 тысяч советских воинов. Число погибших здесь соотечественников сопоставимо с числом нынешних жителей области. Этот факт сложно осознать и еще труднее донести до сознания молодых россиян, но это наш долг и мы обязаны его выполнить. На нашей земле родилось Знамя Победы, два наших города - города воинской славы , здесь совершил свой подвиг Александр Матросов и , начинался легендарный партизанский край. Память как вечный огонь, наша общая задача всеми силами поддерживать ее и сохранять для будущих поколений. Добровольцы, общественные активисты, историки, реконструкторы, неравнодушные граждане, тысячи людей участвуют в этой работе. Создана интерактивная карта воинских захоронений Северо-Запада. Простым поиском в интернете можно узнать судьбы большинства солдат погибших на фронте. Нашими волонтерами Победы оцифрованы десятки семейных историй , архивных документов и фотографий . Современный мир стремительно меняется , но наш долг перед павшими защитниками Родины остается неизменным. Более 150 тысяч уроженцев Псковской земли отдали свои жизни за свободу нашей страны. Почтим их память и преклоним наши головы!

Дорогие ветераны! 9 мая - важнейший праздник нашей страны, который объединяет весь российский народ. И вы - его главные герои. Мы искренне благодарим вас за беспримерное мужество, стойкость, военные и трудовые свершения, за защиту и восстановление нашей Родины. В этот великий день от всей души желаю вам и каждому жителю Псковской области счастья, здоровья, крепости душевных и физических сил! Мира и благополучия вам и вашим близким! С Праздником! С Днем Победы! Ура! - сказал Михаил Ведерников.

КСТАТИ

Парад Победы начнет праздничные мероприятия в Пскове и Великих Луках. В программе значится много событий, а завершится все праздничным салютом (подробности).

КОНКРЕТНО

Парад Победы и шествие ветеранов в объективе Дарьи Хватковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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