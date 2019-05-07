2019-05-08T13:23:44+03:00
Общество

Программа празднования 9 Мая в Пскове в 2019 году: парад, концерты и салют

«Комсомольская правды - Псков» выяснила, какие мероприятия пройдут в областной столицы в День Победы-2019
Виталий Суриков
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Праздничные мероприятия в День Победы в Пскове и Великих Луках начнутся с парада.Праздничные мероприятия в День Победы в Пскове и Великих Луках начнутся с парада.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковская область готовится к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне этого великого праздника в Идрице состоялся день знамени Победы, которое водрузили на Рейхстаг 30 апреля 1945 года. На 9 Мая в городах региона запланировано большое количество памятник мероприятий.

ПСКОВ

В Пскове День Победы-2019 будет наполнен событиями. Накануне прошла традиционная эстафета «Псковской правды», которая также на время остановила движение по центру города. В праздничный день в Пскове откроется множество площадок. Для этого перекроют несколько улиц, а также пустят по другим маршрутам общественный транспорт.

8 МАЯ

10.00 - «Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты». Торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в местах массовых захоронений воинов на территории города Пскова.

11.00 - «Благодарим, солдаты Вас!». Встреча с ветеранами. Праздничный концерт учащихся Детской музыкальной школы № 4. (Средняя школа № 8 им. Героя Советского Союза, генерала армии В.Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом №9)

14.00 - Торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Вход по пригласительным билетам, БКЗ Псковской областной филармонии, улица Некрасова, дом №24)

Сотни псковичей приходят утром в центр Пскова, чтобы встретить День Победы. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Сотни псковичей приходят утром в центр Пскова, чтобы встретить День Победы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

16.00 - «И в вечном карауле Память у вечного огня стоит». Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» и к Могиле Неизвестного солдата. (площадь Победы)

17.00 - Прием Главы Пскова для ветеранов и участников Великой Отечественной войны (Городской культурный центр, площадь Победы, дом №1)

18.00 - «О той Весне...». Праздничный концерт учащихся Детской школы искусств («Детская школа искусств Пскова», улица О. Кошевого, дом №8)

9 МАЯ

10.00 - Парад войск Псковского гарнизона. «О том, что дорого и свято...», плац-концерт.

(площадь Ленина).

11.00 - «Парад Победителей». Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» (площадь Ленина, Октябрьский проспект, Зеленый театр).

Акция "Бессмертный полк" начнет движение после парада Победы. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Акция "Бессмертный полк" начнет движение после парада Победы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

11.00 - 18.00 - День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (Псковский музей-заповедник, улица Некрасова, дом №7).

12.00 - «Равнение на Победу». Праздничная концертная программа (Зеленый театр).

Техника по главной площади Пскова в 2019 году не пройдет. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Техника по главной площади Пскова в 2019 году не пройдет.Фото: Дарья ХВАТКОВА

12.00 - «Ликуй мой город в День Победы». Праздничный концерт детских коллективов города. (Детский парк).

12.00 - «Наша общая Победа». Акция (Сквер рядом с Историко-краеведческой библиотекой имени И.И. Василёва, Октябрьский проспект, дом№ 19)

12.00 - 17.00 - Интерактивная площадка МБУ ДО «Военно-патриотический центр «Патриот» (Детский парк).

13.00 - «Мы из прошлого». Интерактивная площадка от Псковской городской молодежной общественной благотворительной организации «Студенческое Правительство Пскова» и творческой компании «Astra video». (Ботанический сад, у памятного знака Псковским партизанам).

После парада на площади ленина пройдет плац-концерт. Фото: Дарья ХВАТКОВА

После парада на площади ленина пройдет плац-концерт.Фото: Дарья ХВАТКОВА

13.00 - 15.00 - «С песней в бою и на привале». Концерт бардовской песни и авторской поэзии (Ботанический сад, у фонтана).

13.00 - 15.00 - «Фронтовая завалинка». Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой, спуск с улицы Профсоюзной).

13.00 - 15.30 - «На привале Победной весны». Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Летний сад, у памятника А.С. Пушкину).

13.30 - «Это надо живым». Тематическая концертная программа народного самодеятельного коллектива Молодежного театра «Гротеск» (Детский парк).

По улицам областной столицы пройдет традиционное шествие ветеранов. Фото: Дарья ХВАТКОВА

По улицам областной столицы пройдет традиционное шествие ветеранов.Фото: Дарья ХВАТКОВА

14.00 - «И помнит Мир спасенный подвиг ваш». Праздничный концерт (Детский парк).

14.00 - Работа интерактивных площадок:

- лагерь ратоборцев;

- живая библиотека;

- фестиваль настольных игр для детей;

- демонстрация современного вооружения;

- военно-полевая кухня. (Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова)

16.00 - «Пришла Победа в каждый двор». Праздничная программа (Сквер у «Дома офицеров», улица Комдива Кирсанова)

18.00 - 22.30 - «Великий майский день». Концерт фронтовой агитбригады. Военно-полевая кухня (Набережная реки Великой, амфитеатр, спуск с улицы Детской).

Торжественный концерт после парада и шествия ветеранов пройдет в Зеленом театре. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Торжественный концерт после парада и шествия ветеранов пройдет в Зеленом театре.Фото: Дарья ХВАТКОВА

18.00 - «Наследники Победы». Концерт образцового детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением Заслуженного работника культуры РФ А.П. Роора (улица Максима Горького, дом №23).

19.00 - «Слава Победному майскому дню». Праздничный концерт (Октябрьская площадь).

22.30 - «Салют Победы». Праздничный фейерверк (набережная реки Великой).

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

В Великих Луках 9 Мая также пройдут традиционные праздничные мероприятия.

9 МАЯ

10.00 - Прохождение военнослужащих торжественным маршем (Площадь Ленина).

11.00 - Праздничное шествие ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, кадет, юнармейцев, молодежи и жителей города. Акция «Бессмертный полк» (Проспект Ленина).

11.45 - Возложения цветов к Вечному огню начнется торжественный митинг «Великий май, победный май» (площадь Александра Матросова)

13.00 - Праздничная программа «Победный марш» в исполнении городского духового оркестра (Набережная реки Ловать).

Парад Победы в Великих Луках начнется в 10 утра. Фото: ВЛуки.ру

Парад Победы в Великих Луках начнется в 10 утра. Фото: ВЛуки.ру

13.00 - Встреча ветеранских объединений «Ветеранский привал» (Аллея солдатских матерей).

13.00 - Праздничная концертная программа «Майский вальс» с участием детских творческих коллективов (Летняя эстрада).

18.00 - «Салют талантов» – гала-концерт победителей и призеров городского фестиваля художественного творчества «Великолукская веснянка» (площадь Ленина).

19.00 - Концертная программа под названием «Помнит сердце, не забудет никогда» (площадь Ленина).

22.00 - Праздничный салют (набережная реки Ловать).

ИСТОЧНИК KP.RU

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