Как будут ходить автобусы в День Победы-2019 в Пскове

Ни один День Победы в Пскове не обходился без перекрытия центра города, и 2019 год не стал исключением. Все это осложняет жизнь не только автолюбителям, но и водителям общественного транспорта, ведь им на неповоротливых машинах придется маневрировать по улочкам областной столицы. В пресс-службе администрации муниципалитета рассказали «Комсомольской правде - Псков», что 9 мая транспортные артерии будут перекрыты сразу в нескольких районах областной столицы. Поэтому мы выяснили, как точно будут ходить автобусы в День Победы-2019 в Пскове и остальные выходные дни.

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

Все выходные дни, которые продлятся с 9 по 12 мая, автобусы будут передвигаться в Пскове по расписанию воскресного дня. И если после Дня Победы не предвидится перекрытия улиц, то 8 и 9 мая маршруты автобусов изменятся.

8 мая изменения не коснутся центральной части города. С 10.00 до 10.30 сотрудники правоохранительных органов перекроют улицу Юбилейную от улицы Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В это время автобусы №16 и 6 будут следовать по Рижскому проспекту, поворачивать на улицу Максима Горького, после чего возвращаться на свой привычный маршрут в сторону железнодорожного вокзала по улице Розы Люксембург.

С 15.45 до 17.15 городские власти перекроют площадь Победы и дорогу напротив Вечного огня. Таким образом водители автобусов №2, 16 с площади Героев-десантников будут поворачивать направо, по улице 128-ой Стрелковой Дивизии и Вокзальной добираться до конечной остановки. Маршрут №6 не будет проезжать через железнодорожный вокзал, а направится от площади Героев-десантников в сторону Черехи, с двумя дополнительными остановками. Маршрут №8 на пути из Корытово будет разворачиваться на площади Героев-десантников, как и автобус №19, конечной остановкой которого станет перекресток улицы Максима Горького и Рижского проспекта.

Два дня, 8 и 9 мая, городские маршруты будут объезжать перекрытые улицы.Фото: Владимир Кольцов

9 мая с четырех часов утра до полуночи будет перекрыта центральная часть Пскова. Весь день не будут работать маршруты №22, 30 и 25. Маршруты с Завеличья будут двигаться через улицу Максима Горького, мост 50-летия Октября, после чего разъезжаться по своим привычным маршрутам. Маршруты №1 и 11 городские власти направят через улицу Инженерную, Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект.

Автобус №7 отправится по улице Юбилейной и Чудской. Водители автобусов №11 и 1, как и днем раньше, будут двигаться по улице Труда, Инженерной и Кузнецкой. Автобус под №8 в обратном направлении не будет проезжать по центру Пскова, а отправится через Октябрьский проспект с поворотом на улицу Гражданскую, а затем через площадь Победы и Яна Райниса.

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

Начнем с садоводческих товариществ. За первую неделю мая эти маршруты перешли на летнее расписание. Полностью автобусы до садоводческих товариществ не будут курсировать 9 и 11 мая. В пятницу, 10 мая, автобусы будут придерживаться расписания субботнего дня. Воскресенье, 12 мая, так и останется воскресеньем, расписание будет соответствовать дню недели.

Экспресс до Печор под №207 своего расписания не поменяет. Автобусы будут отправляться в соответствии с днем недели, который показывает календарь. А вот экспресс из Пскова в Палкино с 9 по 12 мая будет ходить по расписанию выходного дня.

Что касается остальных пригородных маршрутов, то в среду, 8 мая, будет действовать расписание пятницы. Четверг, 9 мая, «Псковпассажиравтотранс» организует перевозку по расписанию субботы, остальные три дня автобусы будут передвигаться по расписанию воскресенья.

Пригородные автобусы до садоводческих товариществ не будут курсировать два дня.Фото: Владимир Кольцов

Но, разумеется, есть и небольшие исключения. Маршруты №105 «Псков - Назимово», № 104 «Псков - Кирово-Красные пруды», № 121 «Псков - Замошье - Торошино» 10 и 11 мая работать не будут. Маршруты № 106 «Псков-Рябово», № 318а «Середка - Балсово» закроют на 9 и 11 мая.

Только 11 мая не будут работать маршруты №213/214 «Псков - Верхолино - Гверздонь - Середка - Псков», №245 «Псков - Мелетово», 221 «Псков - Осиновичи», 221а «Осиновичи - Пищевицы - Ладыгино - Осиновичи».

А вот автобусы №101 «Псков - Крипецкое» и №108 «Псков — Красино» специально запустят 10 мая (по расписанию субботы) и 12 мая (по расписанию воскресенья).

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Междугородние перевозки «Псковпассажиравтотранс» 8, 10 и 11 мая организует по расписанию четверга.

Междугородние автобусы на праздники будут ездить в полном объеме, но по расписаниям других дней.Фото: Владимир Кольцов

Воскресенье, 12 мая, так и остается в расписании по воскресенью. Четверг, 9 мая, автобусы будут курсировать по расписанию субботы, кроме маршрута № 516 «Псков — Самолва». В День Победы этот автобус будет придерживаться расписания пятницы.