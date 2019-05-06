Летчик назвал возможную причину трагедии в Шереметьево и призвал не бояться летать на Sukhoi Superjet

Заслуженный летчик России Вадим Базыкин назвал Sukhoi Superjet достойной машиной и призвал не опасаться за безопасность.

5 мая при взлете в самолет, выполнявший рейс «Москва – Мурманск», ударила молния. Это привело к трагедии, в которой погиб 41 человек.

Причиной могла стать грубая посадка, то есть, речь идет об ошибке пилота. Впрочем, приоритетной версией Вадим Базыкин считает так называемый сдвиг ветра.

По его словам, Sukhoi Superjet ничем не уступает другим современным воздушным судам и опасаться пассажирам нечего.

Перелет совершала авиакомпания «Аэрофлот». Однако, самолеты Sukhoi Superjet 100 эксплуатируют многие авиакомпании, в том числе, и компания «Азимут», совершающая авиаперелеты из Пскова в Москву и в Сочи.

В авиакомпании отметили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров, заверив, что каждый борт проходит предполетные процедуры согласно авиационным требованиям.

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Очевидцами случившегося были десятки человек. Но сейчас для восстановления картины самыми ценными являются рассказы выживших пассажиров (подробности).