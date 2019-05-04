2019-05-04T20:00:58+03:00
Общество

Из Сочи в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут»

Через несколько часов «Суперджет» отправился в обратном направлении
Виталий Суриков
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На самолете в Сочи из Пскова в ближайший месяц можно отправится только один раз в неделю.На самолете в Сочи из Пскова в ближайший месяц можно отправится только один раз в неделю.Фото: Владимир Кольцов
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Из Сочи в Псков прибыл первый самолет авиакомпании «Азимут». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на нем в областную столицу прибыл 51 пассажир.

«Суперджет» приземлился в Пскове по расписанию, в 15.25. Уже через несколько часов, в 19.05 он вылетел обратно в Сочи. Ближайший месяц самолет будет летать один раз в неделю. С июня добавится еще один рейс во вторник (прибытие в Псков в 15.25, убытие из Пскова в 19.15.

Из Пскова в Сочи на «Суперджете» отправились 74 пассажира. Всего вместимость современного самолета - 98 пассажиров.

КОНКРЕТНО

Авиарейс «Сочи-Псков» субсидируется из областного бюджета. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. За счет этого минимальная стоимость билета составляет 2 380 рублей.

КСТАТИ

В октябре 2018 года в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Москвы. С 1 мая 2019 года самолеты из столицы в город на Великой летают ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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