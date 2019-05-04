Из Сочи в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут»
Из Сочи в Псков прибыл первый самолет авиакомпании «Азимут». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на нем в областную столицу прибыл 51 пассажир.
«Суперджет» приземлился в Пскове по расписанию, в 15.25. Уже через несколько часов, в 19.05 он вылетел обратно в Сочи. Ближайший месяц самолет будет летать один раз в неделю. С июня добавится еще один рейс во вторник (прибытие в Псков в 15.25, убытие из Пскова в 19.15.
Из Пскова в Сочи на «Суперджете» отправились 74 пассажира. Всего вместимость современного самолета - 98 пассажиров.
КОНКРЕТНО
Авиарейс «Сочи-Псков» субсидируется из областного бюджета. На эти цели выделено 30 миллионов рублей. За счет этого минимальная стоимость билета составляет 2 380 рублей.
КСТАТИ
В октябре 2018 года в Псков прилетел первый самолет авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Москвы. С 1 мая 2019 года самолеты из столицы в город на Великой летают ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU