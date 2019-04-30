Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области: Только мы с вами можем остановить пожары

В Псковской области действует особый противопожарный режим. В регионе горят леса, и одной из причин являются палы травы.

«И в большинстве случаев виноваты люди! Брошенный на траву окурок, непотушенный костер, бесконтрольный пал травы или сжигание мусора на дачных и придомовых территориях, а иногда и умышленные поджоги приводят к серьезным возгораниям, «убивают» плодородный слой почвы, провоцируют аллергические реакции. И только мы с вами можем это остановить», - написал на своей странице в инстаграме псковский губернатор Михаил Ведерников.

Он отметил, что впереди длинные майские праздники, и многие жители региона захотят отправиться на природу, пожарить шашлыки, посидеть у костра. «Но это не повод подвергать опасности себя и других! Ведь, на кону - не просто безопасность, а человеческие жизни», - написал губернатор.

Он уточнил, что «только от нашей сознательности зависит, будут продолжаться пожары на территории региона или нет».

КОНКРЕТНО

Жителей области просят звонить по телефонам: «01», «101» или «112» или 8-800-100-14-84, 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) в случае обнаружения пала травы или лесного пожара.

КСТАТИ

26 апреля в Псковской области с официальным визитом побывал полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Обсуждали, в том числе, меры противостояния пожарам (подробности).