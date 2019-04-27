2019-04-27T12:43:58+03:00
Общество

Экстренные службы Псковской области усилили контроль за палами травы и лесными пожарами

Главная задача для спасателей – обезопасить жителей области, в частности в майские праздники
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Экстренные службы Псковской области будут внимательно следить за пожарной обстановкой, особенно в майские праздники.Экстренные службы Псковской области будут внимательно следить за пожарной обстановкой, особенно в майские праздники.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Экстренные службы Псковской области усилили контроль за палами травы и лесными пожарами. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на главное региональное управление МЧС России.

На территории Псковской области действует 150 патрульных групп, которые следят за пожарной обстановкой. Пожарные при обнаружении очагов пала травы незамедлительно приступают к тушению. Зачастую причиной пожаров становится самоуверенность дачников, которые считают, что смогут контролировать огненную стихию. Многие не знают, что за поджог травы предусмотрена административные штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Главной задачей на ближайшее время для спасателей стало обеспечение безопасности в майские праздники. В эти дни на дачи отправятся не только псковичи, но и жители других регионов, владеющие земельными наделами в регионе. На это заострил внимание и полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время встречи с главой региона Михаилом Ведерниковым.

КОНКРЕТНО

За время введения в марте 2019 года пожароопасного периода в Псковской области произошло 1170 палов травы и 110 лесных пожаров. Во второй половине апреля в регионе установилась жаркая и засушливая погода, что способствует быстрому распространению огня.

КСТАТИ

Если вы стали очевидцем пала травы сообщите об этом спасателям по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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