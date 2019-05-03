Автоэксперт: Ведерников прав - за ремонтом дорог должен быть жесткий и оперативный контроль

Член координационного Совета общественной организации «Автомобилистов «Свобода выбора», член совета «Всероссийского общества автомобилистов» и комиссии по противодействию коррупции при петербургском координационном совете ОНФ Александр Холодов убежден, что плохой ремонт дорог - это проблема всех регионов страны.

- Кто меньше предложит цену, тот и дорогу делает. При такой конкурсной системе делать дороги качественно подрядчикам зачастую невыгодно и нецелесообразно. А если делать некачественно, то после гарантийного срока дорога развалилась - вот тебе заново заказ. Поэтому делают так, как делают, - цитирует эксперта ПАИ.

Выходом из ситуации может быть жесткий контроль на уровне регионов.

- Идеально, что псковский губернатор контролирует процесс ремонта и следит за ситуацией в постоянном режиме, - сказал Александр Холодов.

В этом случае, считает эксперт, подрядчики будут ответственнее относиться к своей работе. Ведь они могут потерять не просто заказы в виде муниципальных контрактов, но и источники финансирования. А последующее включение в список недобросовестных компаний, может поставить негативно отразиться на последующей работе предприятия в регионе.

2 мая глава администрации Пскова и губернатор проехали по улицам города и оценили, как выполняют гарантийный ремонт и убирают столицу области. Увы, несмотря на высказанные 29 апреля претензии, подрядчики не устранили свои недоделки, проигнорировали замечания. «Не прокатит», - заявил глава региона и добавил, что в случае невыполнения качественных гарантийных работ с рядом подрядчиков будут расторгнуты контракты.