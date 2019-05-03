2019-05-03T12:29:27+03:00
Общество

Автоэксперт: Ведерников прав - за ремонтом дорог должен быть жесткий и оперативный контроль

Член совета «Всероссийского общества автомобилистов» прокомментировал предпринимаемые в Псковской области меры по контролю за ремонтом дорог
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Член совета «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов уверен, что жесткая позиция региональных властей может изменить ситуацию с дрогами в стране.Член совета «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов уверен, что жесткая позиция региональных властей может изменить ситуацию с дрогами в стране.
Изменить размер текста:

Член координационного Совета общественной организации «Автомобилистов «Свобода выбора», член совета «Всероссийского общества автомобилистов» и комиссии по противодействию коррупции при петербургском координационном совете ОНФ Александр Холодов убежден, что плохой ремонт дорог - это проблема всех регионов страны.

- Кто меньше предложит цену, тот и дорогу делает. При такой конкурсной системе делать дороги качественно подрядчикам зачастую невыгодно и нецелесообразно. А если делать некачественно, то после гарантийного срока дорога развалилась - вот тебе заново заказ. Поэтому делают так, как делают, - цитирует эксперта ПАИ.

Выходом из ситуации может быть жесткий контроль на уровне регионов.

- Идеально, что псковский губернатор контролирует процесс ремонта и следит за ситуацией в постоянном режиме, - сказал Александр Холодов.

В этом случае, считает эксперт, подрядчики будут ответственнее относиться к своей работе. Ведь они могут потерять не просто заказы в виде муниципальных контрактов, но и источники финансирования. А последующее включение в список недобросовестных компаний, может поставить негативно отразиться на последующей работе предприятия в регионе.

2 мая глава администрации Пскова и губернатор проехали по улицам города и оценили, как выполняют гарантийный ремонт и убирают столицу области. Увы, несмотря на высказанные 29 апреля претензии, подрядчики не устранили свои недоделки, проигнорировали замечания. «Не прокатит», - заявил глава региона и добавил, что в случае невыполнения качественных гарантийных работ с рядом подрядчиков будут расторгнуты контракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Псковской области за сутки произошло 64 пожара
В Пскове за взятки и подделку документов осудят двух бывших участковых
Псковскому искусствоведу помогут с реабилитацией после тяжелой операции
Выездные агитбригады дают концерты к Дню Победы в Невельском районе
Начался ремонт дороги в Новоржевском районе
В ТРК "Акваполис" 2 мая пройдет шоу талантов конкурса "Миссис Псков-2019"
Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин будет работать в Москве
В Псковской области на конкурсе красоты и таланта выбрали "Миссис "Хилово"-2019"
Очевидцев февральского ДТП, в котором погибла женщина, разыскивает псковская полиция
Михаил Ведерников призвал беречь регион от пожаров и не мусорить
Двух псковичей задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы
Правоохранители Псковской области задержали лжерепетитора-педофила
Губернатор Псковской области пожелал благополучия псковичам