Михаил Ведерников: Показатель трудоустроенности инвалидов в Псковской области выше среднероссийского

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 7 мая, принял участие в заседании правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона.

О реализации программ по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в Псковской области доложил Михаил Ведерников. Он отметил, что эта работа касается 50 тысяч жителей региона с особенностями здоровья. Для них успешно работают несколько проектов: «Сопровождаемое проживание», «Центр лечебной педагогики», интеграционные мастерские. «Благодаря существующей инфраструктуре, принятым региональным квотам, а также деятельности муниципальных и региональных бирж труда, предлагающих работу для людей с особенностями здоровья, показатель трудоустроенности инвалидов у нас на 7% выше среднероссийского. Созданная система доказала свою эффективность, и мы готовы поделиться своими наработками с другими субъектами», — сказал губернатор.

Вместе с тем, подчеркнул глава региона, требует отдельного внимания дальнейшее развитие «Доступной среды». В Псковской области из 56, включенных в Реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры, полностью адаптирован для нужд инвалидов 51, еще на пяти продолжаются работы. При этом остается нетронутой значительная часть жилого фонда, городской инфраструктуры и транспорта. И в этом вопросе региону необходима помощь федерального центра.

В связи с этим губернатор предложил внести изменения в существующие федеральные программы по созданию безбарьерной среды в субъектах РФ. В качестве позитивного примера он привел помощь правительства в подготовке доступной инфраструктуры на культурных объектах Пскова к Международным Ганзейским дням. «Благодаря этим средствам мы обеспечили беспрепятственный доступ для инвалидов к ключевым туристическим местам, приобрели переносные пандусы, оборудование для экскурсий, тактильно-звуковые стенды и информационную навигацию. У нас активно развивается как внешний, так и внутренний туризм и эта помощь имеет принципиально важный характер», — подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил председателя и членов правительства РФ за существенную поддержку.

В этой связи глава региона выступил с инициативой рассмотреть возможность включения в нацпроект «Жилье и городская среда» мероприятия по модернизации в части доступной среды жилых и общественных зданий, введенных в эксплуатацию до июля 2016 года, а также включить в лизинговые схемы закупки транспорта обязательные требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов.

КОНКРЕТНО

Программа «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» действует в регионе с 2014 года. На ее реализацию за 4 года направлено более 132 млн рублей.

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