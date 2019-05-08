Татьяна Голикова сообщила о снижении смертности в Псковской области

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в России по итогам первого квартала 2019 года. Наибольшее снижение, по ее словам, зафиксировано в Ленинградской, Псковской, Пензенской областях.

Она также сообщила, что младенческая смертность за 1-й квартал снизилась на 15,7%, достигнув исторического минимума: 4,3 на тысячу рождений. Это ниже целевых значений, установленных указом президента к 2024 году.

«Главное - добиться сохранения данной динамики и не допустить роста. Каждый случай должен быть подробно разобран специалистами, собственно, для этого было создано 32 перинатальных центра», - сказала зампред правительства.

Кроме того, отметила Голикова, за I квартал удалось снизить смертность от новообразований на 1,6%.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников определил одной из приоритетных своих задач на посту главы региона создание условий для снижения смертности населения.

КСТАТИ

В Пскове в начале 2019 года открылось новое здание перинатального центра. Первые роды состоялись 28 января. Девочку назвали Таисией.