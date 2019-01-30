Девочку, которая первой появилась на свет в стенах нового перинатального центра в Пскове, назвали Таисией

В новом здании перинатального центра в Пскове пациенток начали принимать сразу после новогодних праздников. Но вначале здесь проводились только диагностические мероприятия – плановое УЗИ. Все это время персонал лечебного учреждения не сидел сложа руки, а активно переезжал в новые помещения. С полудня 28 января был запланирован полный рабочий старт нового здания перинатального центра. В тот же день принимали первые роды.

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» побывал в лечебном учреждении после знаменательного события и узнал, как чувствуют себя мамы и новорожденные.

ТЕХНИКА СРАБОТАЛА НА УРА

- Для нас время было непростым, - заметил главный врач перинатального центра Сергей Сукманюк. – У нас не прекращался рабочий процесс в старом здании, но в это же время мы переезжали в новое. Не было времени у персонала обвыкнуться в новых стенах, сразу приступили к работе.

Первые роды, по словам Сергея Юрьевича, прошли успешно. В четыре часа дня на свет появилась девочка. Масса тела у нее на момент появления на свет составила 4 килограмма 80 грамм, рост – 56 сантиметров. Но дежурной бригаде скоро снова пришлось принимать роды. Через полтора часа после первого ребенка на свет появился второй. И тоже девочка.

Главврач перинатального центра Сергей Сукманюк поблагодарил коллектив за слаженную и упорную работу.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- Все оборудование сработало на ура, - заметил Сергей Юрьевич. – Все время переезда из старого здания коллектив настраивал его. Хотелось бы, пользуясь случаем, передать огромную благодарность всем работникам перинатального центра за ту работу, которую они проделали. Спасибо, коллеги!

СЛЫШАЛИ, НО НЕ НАДЕЯЛИСЬ

На следующий день после знаменательного дня для мам новорожденных девочек, журналисты навестили их в палате нового здания перинатального центра. Живой интерес к тому, как же все-таки рожать в новом здании перинатального центра, проявляли не только представители СМИ, но и читатели, оставлявшие многочисленные вопросы под новостями.

В новой просторной двухместной палате лежали как раз женщины, роды у которых первыми принимали в стенах нового здания.

- Гагарин и Титов, - в шутку представляет псковичек главврач перинатального центра.

Первые роды медики принимали у Анастасии Матвеевой. Новорожденную дочку назвали Таисией, по отчеству – Сергеевна. По поводу имени родители долго спорили, но все же удалось найти компромисс.

В шутку главврач Псковского перинатального центра называет мам, родивших в новом здании первыми, Гагариным и Титовым.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- У меня есть уже сын Юрочка, ему три года, - рассказала журналистам Анастасия. - Он сестрёнку уже ждет дома с нетерпением.

Первые роды у Анастасии медики принимали еще в старом здании перинатального центра. Поэтому сравнивать есть с чем.

- Разумеется есть отличия, - замечает молодая мама. – Здание современное, комфортабельное для пациентов. Большое спасибо и замечательному персоналу, который роды принимал. Предродовая и родовая на одном этаже, не надо никуда ходить. Праздник сплошной, а не роды.

Появление первого ребенка у Анастасии прошло хорошо, и когда вновь пришлось ехать в перинатальный центр, не было ни капли сомнений, что все будет замечательно. Не важно было даже, в каком здании рожать.

Малышка и мама здоровы и готовятся к выписке. Находятся они в одной палате, соблюдают простой режим – сон, еда, сон.

- Когда я после родов непосредственно спросил как дела, она (Анастасия, - ред) ничего не сказала, только показывала большой палец вверх, - вспомнил Сергей Сукманюк.

ВСЕ КОМФОРТАБЕЛЬНО

Через полтора часа пришло время рожать и соседке по палате Надежде Петровой. Для нее роды тоже стали вторыми. Дома сестру ждет брат, которому уже два с половиной года. Девочка родилась весом 4 килограмма 130 грамм и ростом 55 сантиметров.

- Первый ребенок появился на свет в старом здании перинатального центра, - заметила Надежда. – Здесь все новое. Розетки работают, свет. Кровать можно приподнять. Все намного лучше, чем в старом здании.

Одним из моментов, который отметила Надежда, стали отдельные санузлы для каждой двухместной палаты. В старом здании, например, он был один на весь этаж. Иногда приходилось и в очереди постоять.

Обе мамы и их дети чувствуют себя хорошо, медики их могут выписать уже в пятницу.Фото: Дарья ХВАТКОВА

- И первые роды у меня хороший персонал принимал, и вторые, - заметила Надежда. – Это, несомненно, играет большую роль.

Надежда уже знала, что скорее всего попадет рожать в новое здание перинатального центра, и думала, что возможно станет первой. Но судьба распорядилась немного по-другому, но от этого молодая мама совершенно не расстроилась.

- Чувствует малышка себя хорошо, ничего не тревожит, - заметила Надежда. – Кушаем и спим.

А вот с именем родители определиться еще не успели. Между мамой и папой в этом плане возникают споры: мама хочет назвать дочку Полиной, а отец – Викой.

КСТАТИ

Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо, поэтому есть возможность, что в выходные они уже окажутся дома.

КОНКРЕТНО

За первые сутки работы в здании нового перинатального центра медики раза приняли роды (подробнее).