Программа мероприятий на День города Пскова-2019

В регионе готовятся отпраздновать День города Пскова-2019. Областному центру в этом году "стукнет" 1116 лет! В этом году праздничные дни захватят еще две значительные даты: 75-й годовщину освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.

18 июля

17.00 – Встреча с автором книги «Княгиня Ольга» А. Александровым (Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6).

19 июля

15.00 – «Велик и славен город Псков». Церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» («Городской культурный центр», пл. Победы, 1).

19–20 июля

9.00 – Девятые Василёвские чтения, посвященные памяти псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Ивана Ивановича Василёва (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19-а).

20 июля

ДЕНЬ ГОРОДА

10.00 – Спортивно-технический фестиваль по военно- прикладным и техническим видам спорта Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области (ДОСААФ России, ул. Яна Райниса, 41).

11.00 – «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (Финский парк).

12.00 – «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы (Детский парк, амфитеатр).

12.00 – «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города (Октябрьская площадь).

На Октябрской площади в День города Пскова пройдёт концертФото: Дарья ХВАТКОВА

15.00 – «ColorFest». Фестиваль красок (Набережная р. Псковы у Троицкого моста).

16.00 – «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (ул. Профсоюзная, набережная реки Великой).

19.00 – «Лучший город на земле». Концертная программа (Набережная реки Великой, амфитеатр).

19.00 – «С Днем рождения, город мой». Праздничная программа (ул. Профсоюзная).

20.00 – Фестиваль водных фонариков (Набережная р. Псковы у Троицкого моста).

20.00 – «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (Набережная реки Великой у ТЭЦ).

21.30 – Выступление звезды Российской эстрады Натали (Октябрьская площадь).

22.30 – Праздничный фейерверк (Набережная реки Великой).

21 июля

14.00 – Народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша (Сквер у «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова).

16.00 – «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка (Сквер у Центральной городской библиотеки, ул. Конная, 6).

16.00 – «Оркестра военного медь». Праздничный концерт (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).

17.00 – «Псковщина – песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).

18.00 – «Псков – город молодых». Концертная программа коллективов МБУК «Дом офицеров» (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).

Псковичей ждут многочисленные концерты и квесты для всей семьиФото: Дарья ХВАТКОВА

22 июля

14.00 – Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Баклану Андрею Яковлевичу (ул. Яна Фабрициуса, 27).

16.00 – Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Иванову Александру Степановичу (Рижский пр., 29/31).

18.00 – Презентация песенных сборников заслуженного деятеля искусств Карелии, заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина города Пскова Н.М. Мишукова («Городской культурный центр», пл. Победы, 1).

22–24 июля

10.00 – «Узнаем лучший край родной». Краеведческая игротека в Библиотеке - Центр детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23).

22-26 июля

11.00 – «Псков – моя страна». Игра – викторина по истории города (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).

23 июля

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

10.00 – «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова.

11.00 – «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг» (Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», ул. Карбышева, 4).

11.00 – «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия (Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20).

12.00 – Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской (п. Выбуты).

12.00 – «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края (Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11).

16.00 – «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы» (площадь Победы).

23–25 июля

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

В программе:

- торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова;

- звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора;

- круглый стол (научно- практическая конференция) на тему «Из истории колоколов г. Пскова.

В рамках празднования Дня города Пскова пройдёт фестиваль колокольного звонаФото: Александр ГЛУЗ

24 июля

ДЕНЬ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ОЛЬГИ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ

8.00 – Божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.

10.00 – Крестный ход от православных храмов г. Пскова на Вечевую площадь.

12.00 – Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.

ВЫСТАВКИ

по 31 июля

– «Милый сердцу уголок!». Выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города (Библиотека-Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23).

– «Любимый сердцем город». Выставка-открытка (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).

по 26 июля

– «Земля Псковская, древняя и современная». Книжно- иллюстрированная выставка об истории Псковской земли (Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20).

17–30 июля

– «Кем и чем славен наш город». Книжно-иллюстрированная выставка и игра- викторина ко Дню города (Библиотека «Диалог», ул. 1-я Посёлочная, 15).

СПОРТ

по 23 июля

18.00 – Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение» (Спортивные площадки: «Многопрофильный правовой лицей № 8», «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», «Многопрофильный лицей № 4»).

В рамках празднования Дня города пройдёт чемпионат по ловле рыбыФото: Дарья ХВАТКОВА

19–21 июля

10.00 – Первенство г. Пскова по теннису среди юношей и девушек (Теннисные корты «ЕМЛ № 20», ул. Текстильная, 18).

20–21 июля

9.00 – Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой (река Великая).

11.30 – Традиционный турнир по настольному теннису (Спортивный зал «Псковского кооперативного техникума», ул. Калинина, 13).

21 июля

10.00 – «Псковская Ладья». Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ (Набережная реки Великой, Гребная база).