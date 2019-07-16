Программа мероприятий на День города Пскова-2019
В регионе готовятся отпраздновать День города Пскова-2019. Областному центру в этом году "стукнет" 1116 лет! В этом году праздничные дни захватят еще две значительные даты: 75-й годовщину освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков и день памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.
18 июля
17.00 – Встреча с автором книги «Княгиня Ольга» А. Александровым (Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6).
19 июля
15.00 – «Велик и славен город Псков». Церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова» («Городской культурный центр», пл. Победы, 1).
19–20 июля
9.00 – Девятые Василёвские чтения, посвященные памяти псковского краеведа, Почетного гражданина города Пскова Ивана Ивановича Василёва (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский пр., 19-а).
20 июля
ДЕНЬ ГОРОДА
10.00 – Спортивно-технический фестиваль по военно- прикладным и техническим видам спорта Регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области (ДОСААФ России, ул. Яна Райниса, 41).
11.00 – «1944». Городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков (Финский парк).
12.00 – «Творчество юных – любимому городу». Праздничные концертные тематические программы (Детский парк, амфитеатр).
12.00 – «Я люблю город Псков!». Большой праздничный концерт коллективов и артистов города (Октябрьская площадь).
На Октябрской площади в День города Пскова пройдёт концертФото: Дарья ХВАТКОВА
15.00 – «ColorFest». Фестиваль красок (Набережная р. Псковы у Троицкого моста).
16.00 – «Загадочный сундук». Квест «отдыхаем всей семьей» (ул. Профсоюзная, набережная реки Великой).
19.00 – «Лучший город на земле». Концертная программа (Набережная реки Великой, амфитеатр).
19.00 – «С Днем рождения, город мой». Праздничная программа (ул. Профсоюзная).
20.00 – Фестиваль водных фонариков (Набережная р. Псковы у Троицкого моста).
20.00 – «Танцуй вместе с нами». Танцевальный марафон (Набережная реки Великой у ТЭЦ).
21.30 – Выступление звезды Российской эстрады Натали (Октябрьская площадь).
22.30 – Праздничный фейерверк (Набережная реки Великой).
21 июля
14.00 – Народные гуляния – карусели, батуты, выставка оружия, солдатская каша (Сквер у «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова).
16.00 – «О, Псков мой, город книгочей». Интерактивная библиотечная площадка (Сквер у Центральной городской библиотеки, ул. Конная, 6).
16.00 – «Оркестра военного медь». Праздничный концерт (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).
17.00 – «Псковщина – песня отчая». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Русского народного хора (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).
18.00 – «Псков – город молодых». Концертная программа коллективов МБУК «Дом офицеров» (Сквер у «Дома офицеров», ул. Комдива Кирсанова).
Псковичей ждут многочисленные концерты и квесты для всей семьиФото: Дарья ХВАТКОВА
22 июля
14.00 – Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Баклану Андрею Яковлевичу (ул. Яна Фабрициуса, 27).
16.00 – Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, ветерану Великой Отечественной войны Иванову Александру Степановичу (Рижский пр., 29/31).
18.00 – Презентация песенных сборников заслуженного деятеля искусств Карелии, заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина города Пскова Н.М. Мишукова («Городской культурный центр», пл. Победы, 1).
22–24 июля
10.00 – «Узнаем лучший край родной». Краеведческая игротека в Библиотеке - Центр детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23).
22-26 июля
11.00 – «Псков – моя страна». Игра – викторина по истории города (Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский пр., 21).
23 июля
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
10.00 – «Мы помним! Мы гордимся!». Автопоезд по местам боевой славы к памятным знакам и массовым захоронениям воинов на территории города Пскова.
11.00 – «Псковский край в годы войны». Информационно-познавательный час. Акция «Псковский буккроссинг» (Библиотека-общественный центр микрорайона «Псковкирпич», ул. Карбышева, 4).
11.00 – «По местам боевой славы». Виртуальная экскурсия (Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20).
12.00 – Водосвятный молебен на родине Святой равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской (п. Выбуты).
12.00 – «Град таинственный и древний, что ни камень, то легенда». Театрализованная программа об истории Псковского края (Детская экологическая библиотека «Радуга», ул. Новосёлов, 11).
16.00 – «Во славу павших, во имя живых». Заупокойная лития. Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к могиле Неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков – город Воинской славы» (площадь Победы).
23–25 июля
ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
В программе:
- торжественные звоны на колокольнях/звонницах города Пскова;
- звон-концерт на колокольне Троицкого Кафедрального собора;
- круглый стол (научно- практическая конференция) на тему «Из истории колоколов г. Пскова.
В рамках празднования Дня города Пскова пройдёт фестиваль колокольного звонаФото: Александр ГЛУЗ
24 июля
ДЕНЬ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ОЛЬГИ, ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ
8.00 – Божественная литургия в храмах города Пскова в честь памяти равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской.
10.00 – Крестный ход от православных храмов г. Пскова на Вечевую площадь.
12.00 – Торжественный молебен на Вечевой площади у Троицкого Кафедрального собора.
ВЫСТАВКИ
по 31 июля
– «Милый сердцу уголок!». Выставка работ студентов политехнического колледжа ко Дню города (Библиотека-Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23).
– «Любимый сердцем город». Выставка-открытка (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева, ул. Труда, 20).
по 26 июля
– «Земля Псковская, древняя и современная». Книжно- иллюстрированная выставка об истории Псковской земли (Библиотека микрорайона Овсище, ул. Алёхина, 20).
17–30 июля
– «Кем и чем славен наш город». Книжно-иллюстрированная выставка и игра- викторина ко Дню города (Библиотека «Диалог», ул. 1-я Посёлочная, 15).
СПОРТ
по 23 июля
18.00 – Турнир по футболу среди дворовых команд. Кубок «Освобождение» (Спортивные площадки: «Многопрофильный правовой лицей № 8», «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», «Многопрофильный лицей № 4»).
В рамках празднования Дня города пройдёт чемпионат по ловле рыбыФото: Дарья ХВАТКОВА
19–21 июля
10.00 – Первенство г. Пскова по теннису среди юношей и девушек (Теннисные корты «ЕМЛ № 20», ул. Текстильная, 18).
20–21 июля
9.00 – Чемпионат Псковской области по ловле рыбы донной удочкой (река Великая).
11.30 – Традиционный турнир по настольному теннису (Спортивный зал «Псковского кооперативного техникума», ул. Калинина, 13).
21 июля
10.00 – «Псковская Ладья». Традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ (Набережная реки Великой, Гребная база).
ИСТОЧНИК KP.RU