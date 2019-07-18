Движение автобусов изменится в День города Пскова-2019 [СХЕМА]

В связи с празднованием Дня города-Пскова-2019 в областном центре трансформируются маршруты городского автотранспорта. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в государственном предприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс», обновлённый график движения автобусов будет действовать в период с 20 по 24 июля.

20 ИЮЛЯ

В преддверии 1116-летия города Пскова с 07.45 до 23.30 для движения будет закрыт центр города. Улицы, запрещённые для проезда автотранспорта обозначены на схеме красным цветом.

Схема перекрытия дорог в День города Пскова-2019

В связи с перекрытием дорог общественный транспорт обновит маршрут. Так автобусы No 4, 17, 116 с Завеличья проследуют, как и прежде, по по Рижскому проспекту. Но затем изменят направление, повернув на улице М. Горького к Дамбе. В этом же месте повернёт и автобус, следующий по маршруту No14.

Автобус No3 доставит до улицы Инженерной. Но при этом его путь пройдёт через улицу Труда, Текстильную и Алтаева. Автобусы маршрута No 1, вместо заезда на площадь Ленина, повернут на улицу Труда. При этом появится временная остановка у церкви Косьмы и Дамиана для тех, кто хочет попасть в центр города пешком. Жителей Запсковья автобус No11 доставит лишь к Летнему саду. В связи с ограничением движения в городе его маршрут пройдёт по улице Инженерной. Автобусы No 8 и 8А «подберут» пешеходов на пути от железнодорожного вокзала по улице Я. Фабрициуса, площади Победы, улице Я. Райниса и далее по маршруту.

Пригородные автобусы под номерами 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 от Рокоссовского будут ходить и в день праздничных мероприятий. Однако к площади Ленина они не попадут. При этом их путь пройдёт через Дамбу и площадь Победы. А автобусы тех же номеров, движущиеся от Текстильной, направятся по Инженерной к Летнему саду.

23 ИЮЛЯ

В связи с празднованием 75-летнего юбилея со дня освобождения города Пскова от захватчиков в годы Великой Отечественной войны прерывается движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. Ограничение транспортного сообщения будет действовать с 15.45 до 17.15.

Поэтому автобус No2 направят по улице 128-й Стрелковой дивизии и добавят временную остановку у «Танка». После этого пассажиры смогут попасть к вокзалу. Так же проследуют и автобусы No 6. Однако их маршрут не предполагает заезда на вокзал.

В дни праздничных мероприятий автобусы не будут ходить через центр ПсковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиров маршрутов No19, 8 и 8А также направят через улицу Я. Фабрициуса и улицу 128-й Стрелковой дивизии.

24 ИЮЛЯ

В День памяти святой Равноапостольной княгини Российской Ольги маршруты общественного транспорта приостановят. Это связано с движением крестных ходов к Псковскому Кремлю. Автобусы не будут ходить по улице М. Горького, Ольгинскому мосту и площади Ленина с 11.00 до 12.00.

КСТАТИ

В рамках праздника псковичей и гостей города ждёт насыщенная культурная программа. Кроме того, в День города Пскова-2019 состоится салют, который продлится семь минут.