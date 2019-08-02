Одичавшие собаки в Новоржевском районе: стерилизовать и выпустить

Недавно «Комсомольская правда-Псков» рассказала историю жителей деревни Макарово Новоржевского района. Местная жительница Ольга Васильева обратилась за помощью на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Она попросила найти управу на агрессивных бездомных собак, которые нападают на домашний скот, раздирают птицу и держат в страхе взрослых и детей.

Предыстория

По мнению жителей деревни, появлением диких собак они обязаны закрывшемуся приюту для бездомных животных. Как утверждают жители, на создание этой организации выделяли деньги, но собак в нем морили голодом и, наконец, попросту закрыли приют, «забыв» в нем своих хвостатых подопечных.

Из-за этого, утверждают местные жители, часть животных погибла прямо в клетках. А те, кто был посильнее, выбрались из вольеров и отправились искать пропитание в деревне Макарово.

Газета решила разобраться в ситуации и направила запрос в администрацию Новоржевского района, чтобы узнать, действительно ли выделялись из бюджета деньги на создание приюта.

Приют без документов и собаки в добрые руки

В официальном ответе от администрации Новоржевского района значится, что «приют для собак в деревне Макарово Новоржевской волости был создан в 2016 году заместителем начальника ГБУ «СББЖ по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам» Пименовым Михаилом Юрьевичем». К тому же, как подчеркнули специалисты ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Бежаницкому, Локнянскому и Новоржевскому районам», он же являлся владельцем этого приюта.

Во всей Псковской области не нашлось места для одичавших собак из Новоржевского районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом в администрации муниципалитета отмечают, что работал приют без каких-либо юридических оснований, а на его обустройство администрация Новоржевского района «денежные средства не выделяла».

В приюте до марта 2017 года содержалось 10 собак, пойманных на территории Новоржевского района. А прекратить деятельность приюта пришлось в связи с «отсутствием финансирования на кормление и содержание собак», а также из-за увольнения и переезда М. Ю. Пименова.

Как уверяют в администрации Новоржевскогго района, «перед закрытием приюта собаки были переданы для дальнейшего содержания знакомым Пименова М. Ю., а также в «добрые руки».

А воз и ныне там

Между тем 17 июля жительница Макарово Ольга Васильева вновь обратилась к губернатору региона со своим вопросом.

- Месяц назад мы обращались с просьбой отловить собак, которые поедают овец. Нам ответили, что ведутся переговоры с Обществом защиты животных. До сих пор проблема не решена. Всего лишь 3 собаки нужно отловить, мы знаем где их можно найти, - написала женщина на сайте главы Псковской области Михаила Ведерникова.

В ответ на это заместитель главы Новоржевского района Сергей Мезенцев сообщил редакции, что нельзя утверждать со стопроцентной уверенность, что одичавшие собаки из обращений деревенских жителей действительно из того злополучного приюта. К тому же нет никаких фото- и видеодоказательств того, что именно собаки раздирают скот.

- Никто не видел, как именно собаки нападают на овец. Ни один житель Макарово не застал их на «месте преступления». Кроме того, жители не предоставили ни одной фотографии растерзанной овцы. А это дает основание думать, что вся эта ситуация - пустые разговоры, - рассказал Сергей Мезенцев.

При этом заместитель главы района не отрицает напряженной ситуации с бездомными собаками в деревнях района. Ведь ближайший к Макарово великолукский приют и так заботится о собаках из трех районов.

Единственный выход пока, считают власти, стерилизовать и выпустить собакФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы прорабатывали вопрос по отлову бродячих собак. Уже сейчас мы готовы оплатить их отлов и содержание в новом приюте. Однако во всей Псковской области питомники переполнены, и единственное, чем могут помочь их сотрудники в нашей ситуации, - стерилизовать животных и выпустить обратно, - подчеркнул заместитель главы Новоржевского района Сергей Мезенцев. - В следующем году я буду содействовать тому, чтобы в бюджет закладывали средства на строительство собственного приюта в Новоржевском районе.