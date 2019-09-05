2019-09-05T16:01:21+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» договорились о сотрудничестве

Банк «Открытие» в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» профинансирует ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ
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Вид на вантовый мост через бухту Золотой Рог.Вид на вантовый мост через бухту Золотой Рог.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как стало известно "Комсомольской правде -Псков", соглашение между банком «Открытие», входящим в топ-10 крупнейших кредитных организаций России, и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» подписано в рамках Восточного экономического форума.

Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов при участии вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Стороны договорились совместными усилиями повышать доступность финансовых услуг на территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Банк «Открытие» поможет обеспечить финансированием инвестиционные проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Речь идет о проектах по освоению месторождений полезных ископаемых, модернизации и строительству инфраструктурных и транспортных объектов, развитию промышленных площадок и промышленных зон, строительству школ, больниц и объектов ЖКХ.

В рамках соглашения банк «Открытие» может профинансировать пилотные проекты центра ядерной медицины в Республике Бурятия и круглогодичного детского лагеря в Республике Саха (Якутия). Общий объем требуемых инвестиций в эти проекты оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Кроме того, банк «Открытие» намерен рассмотреть возможность финансирования в разных формах - в том числе по схеме государственно-частного партнерства и в рамках создания банковского консорциума - проекта развития сети семи дальневосточных индустриальных парков во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Советской Гавани, Благовещенске, Чите и Улан-Удэ. Общим объем инвестиций в этот глобальный проект оценивается в 440 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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