2019-09-05T16:19:06+03:00
Экономика

Банк «Открытие» и Республика Саха (Якутия) договорились развивать сотрудничество

На полях V Восточного экономического форума банк «Открытие» и администрация Республики Саха(Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве
Поделиться:
Якутск.Якутск.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На полях V Восточного экономического форума банк «Открытие» и администрация Республики Саха(Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банк «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев.

Банк «Открытие» уже активно развивает сотрудничество с Якутией, в частности выиграл конкурс на кредитование бюджета Якутска на 300 млн рублей. В октябре 2019 года планируется открытие регионального операционного офиса банка в столице республики.

Банк готов участвовать в размещении облигационных займов и финансировать местные государственные унитарные предприятия и предприятия с госучастием, а также участвовать в местных проектах поддержки женщин-предпринимателей и начинающих предпринимателей.

Одно из направлений сотрудничества – участие банка в финансировании проектов в рамках программы социально-экономического развития региона. Речь идет о строительстве жилой недвижимости, второй очереди Республиканского кардиологического диспансера в Якутске, 27 школ. Банк уже реализует в Якутии проект строительства 12 объектов образования на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках соглашения банк «Открытие» предоставит специальные условия по своим финансовым продуктам для бюджетников на предприятиях- зарплатных клиентах и будет участвовать в благотворительных и социальных проектах на территории Якутии.

КОНКРЕТНО

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции Амурской области
В рамках V Восточного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»
Банк «Открытие» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» договорились о сотрудничестве
Банк «Открытие» в рамках соглашения с Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» профинансирует ряд инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и арктической зоны РФ
«Метрострой» при поддержке Газпромбанка запустил станции Фрунзенского радиуса метро
В Санкт-Петербурге открылись три станции второй очереди Фрунзенского радиуса метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», построенные при поддержке Газпромбанка
Новости 24
Губернатор Псковской области предложил возродить практику шефства предприятий над образовательными учреждениями
Великие Луки станут точкой роста – отметил Михаил Ведерников на встрече с промышленниками
Псковские мотоциклисты считают, что обучение в автошколах необходимо преобразовать
В Великих Луках на перекрёстке улицы Дьяконова и проспекта Ленина появятся подземные переходы
Участники Международного кубка по мотоджимхане из разных стран собрались в Пскове
74 ДТП с участием мотоциклистов зафиксировано в Псковской области
Шеф-повар мирового уровня побывал в гастрономическом туре по Псковской области
Псковскую кухню представят в Москве перед мировыми экспертами
В Псковской областной филармонии появилась новая система скидок
Новый светофор установят у Детского парка в Пскове
149 килограммов молочной продукции отправили обратно в Белоруссию в Псковской области
На Сиреневом бульваре в Пскове установят одностороннее движение
Детский сад «Росинка» в Великолукском районе капитально отремонтируют в следующем году
В Великих Луках «Фольксваген» сбил бабушку с внуком на пешеходном переходе
Новый парк появится на Запсковье
Псковская областная филармония отпразднует 75-летие грандиозным концертом
Псковский симфонический оркестр принял новых музыкантов и дирижера