Банк «Открытие» поможет Амурскому государственному университету готовить качественных специалистов

Документ подписали член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и временно исполняющий обязанности ректора Амурского государственного университета Андрей Лейфа.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в рамках соглашения банк «Открытие» окажет содействие в прохождении студентами Амурского государственного университета стажировки и производственной практики в структурных подразделениях кредитной организации. Эксперты банка совместно с университетом будут участвовать в процедуре отбора студентов для такой практики.

Представители банка «Открытие» будут принимать участие в научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах на базе Амурского государственного университета, а также проводить мастер-классы для студентов.

Кроме того, банк «Открытие» в рамках соглашения рассмотрит вопрос о трудоустройстве в своих подразделениях выпускников Амурского государственного университета, удовлетворяющих профессиональным требованиям кредитной организации.

Таким образом, банк «Открытие» внесет вклад в развитие образовательного процесса одного из ведущих научно-образовательных учреждений Дальнего Востока и получит новую базу для укрепления своей команды профессиональными молодыми кадрами.

Андрей Лейфа: «Банк «Открытие» в свое время уже инвестировал средства в построение системы безопасности нашего университета. Поэтому нынешнее соглашение расширяет границы нашего сотрудничества в плане прохождения в том числе учебной и производственной практики студентами нашего экономического факультета и факультета информационных систем. Конечно, мы надеемся, что наши выпускники будут востребованы в банке и его филиалах на территории Амурской области».

Александр Пахомов: «На Дальнем Востоке мы представлены практически во всех регионах. Когда идет такая финансовая экспансия в регион, а мы достаточно много инвестируем в развитие инфраструктуры в городах Дальнего Востока, у нас возникает явная потребность в качественных сотрудниках. Мы заинтересованы в том, чтобы человеческий капитал оставался в регионе, а также в том, чтобы повышалось качество этого капитала. Поэтому банк «Открытие» готов развивать программы обучения совместно с Амурским государственным университетом».