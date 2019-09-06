2019-09-06T20:13:20+03:00
Экономика

Банк «Открытие» начал работу на Камчатке

6 сентября 2019 года состоялось торжественное открытие первого офиса банка «Открытие» в Петропавловске-Камчатском
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Банк "Открытие" появился на Камчатке.Банк "Открытие" появился на Камчатке.
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На церемонии открытия присутствовали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова и глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко.

-Мы большое внимание уделяем развитию нашей федеральной сети, и Камчатка является одним из приоритетных для нас регионов, в котором мы открываем первый офис в этом году. Отделение расположено в деловом центре города, ведь комфортное обслуживание клиентов и доступность услуг банка являются для нас стратегической задачей. Уверены, что будем полезны бизнесу и местным жителям в решении финансовых вопросов, предлагая качественный сервис и конкурентные финансовые продукты, – прокомментировал в ходе церемонии открытия президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, открытие офиса в Петропавловске-Камчатском было долгожданным, у банка «Открытие» в городе уже есть первые клиенты – сотрудники компаний группы «Открытие» и крупных предприятий города. А накануне на полях V Восточного экономического форума Михаил Задорнов и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и администрации Камчатского края. Банк «Открытие» готов финансировать инфраструктурные проекты края в социальной сфере, в медицине и дошкольном образования, готов предложить специальные продукты и условия сотрудникам бюджетных учреждений.

Новое отделение банка на Камчатке открыто в современном формате и дизайне, которые позволяют каждому клиенту чувствовать себя максимально комфортно. На площади более 600 квадратных метров размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг физическим лицам, отдельная зона обслуживания юридических лиц, зона обслуживания клиентов премиального сегмента, обустроены зоны кассы и переговорные комнаты. Ежедневно в отделении смогут обслуживаться более 200 клиентов.

Возглавит отделение на Камчатке Юрий Цуканов.

-Я рад возможности присоединиться к одной из лучших команд на российском банковском рынке. Основной своей задачей считаю создание и развитие команды в регионе. Реализация стратегии банка в Камчатском крае возможна только при тесном взаимодействии всех направлений бизнеса. Мы намерены занять существенную долю рынка как в работе с предприятиями, так и с частными клиентами, - прокомментировал Юрий Цуканов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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