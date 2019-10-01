Железнодорожная дискуссия в Псковской области

Депутатский корпус во главе с председателем областного Собрания Александром Котовым встретился с руководством Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Рабочая встреча в формате «Дни РЖД» состоялась по инициативе железнодорожников. Исполнительную власть на совещании представлял председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

- У нас давние партнёрские связи, которые обусловлены тем, что на территории региона осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. В последнее время произошло много позитивных изменений: впечатляют представленные на информационных стендах цифры, свидетельствующие о развитии Октябрьской железной дороги, да и своими глазами псковичи могут видеть эти изменения, - поприветствовал гостей спикер регионального парламента Александр Котов и отметил, что у жителей области есть вопросы, связанные с организацией железнодорожного движения, и эти проблемы депутаты обязательно озвучат в ходе общения с представителями РЖД.

- Хотим рассказать о наших достижениях, планах и совместно обсудить актуальные вопросы для того, чтобы выработать систему взаимодействия с законодателями, - обозначил цель встречи заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко. В приветственном слове он также подчеркнул, что между железнодорожниками и органами власти Псковской области уже налажен тесный рабочий контакт.

Затем депутаты заслушали подробные доклады о развитии пассажирских перевозок в Псковской области, об обеспечении безопасности на железнодорожных переездах, о снижении непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте, а также об оказании медицинской помощи населению региона с использованием материально-технической базы негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».

После информационной части участники встречи перешли к вопросам и дискуссии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ

Председатель Собрания Александр Котов обозначил проблему – на определённых участках железной дороги курсируют рабочие поезда, которые не берут пассажиров, хотя потребность в этом у людей есть.

-Возможно ли, сделать так, чтобы такие поезда одновременно осуществляли пригородные перевозки и брали пассажиров? Это решило бы много вопросов с транспортной доступностью, - спросил Александр Котов, уточнив, что средств на субсидирование таких перевозок у региона нет.

Отвечая на вопрос спикера, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по территориальному управлению Роман Горин признал, что тема болезненная, но совместить перевозки невозможно – как только в вагон заходит пассажир, меняются требования к осуществлению перевозок, связанные, в том числе, с безопасностью.

Депутат Олег Савельев озвучил обращения глав сельских поселений Куньинского района, касающиеся изменения графика движения поезда Нелидово-Великие Луки.

- Поезд в одну сторону идёт по понедельникам и четвергам, а обратно во вторник и в субботу. Получается, что люди могут вернуться домой в тот же день только на автобусе, - рассказал парламентарий о волнующей жителей деревни Жижица проблеме.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко (в центре) и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов (справа).

По словам представители РЖД, график движения поездов формируется дважды в год и согласуется в Москве, так что внести коррективы быстро не получится, но возможно – для этого нужна заявка от региона.

Ситуацию прокомментировал руководитель профильного органа исполнительной власти Борис Ёлкин. Он пояснил, что транспортный заказ на этот маршрут сформирован Тверской областью.

-Если есть потребность на дополнительные поезда по этому маршруту, мы готовы работать, но надо понимать, что, прежде всего, это вопрос дополнительных бюджетных средств, - уточнил Борис Ёлкин.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Вице-спикер Анатолий Копосов, предваряя вопрос, рассказал, что является потомственным железнодорожником в нескольких поколениях, и потому его очень встревожила информация о возможной отмене профессионального праздника «День железнодорожника», как устаревшего. Роман Горин подтвердил, что подобная перспектива обсуждается, но выразил уверенность, что праздник всё же будет сохранён.

-Железнодорожники всё для этого делают», - сообщил замначальника филиала РЖД.

Депутат Марина Борисенкова обратила внимание на проблему, связанную с доступностью железнодорожной инфраструктуры для маломобильных групп населения: платформа на псковском вокзале не приспособлена для посадки и высадки пассажиров в инвалидном кресле, а подняться на пешеходный мост для человека с ограниченными возможностями здоровья вообще не представляется возможным.

Представители Октябрьской железной дороги признали наличие проблемы, отметив, что работа по созданию доступной среды активно ведётся. И.о. начальника региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Михаил Боков рассказал о ближайших планах по реконструкции пассажирской платформы на псковском вокзале, в результате которой она станет значительно выше, а также проинформировал о специальном сервисе – на сайте РЖД можно оставить предварительную заявку и для пассажира-инвалида будет выделен сопровождающий, который окажет необходимую помощь при посадке в поезд.

ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПАРКОВКА

Депутат Андрей Михайлов свой вопрос адресовал не только представителям железной дороги, но и коллегам-парламентариям.

-Многие пассажиры «Ласточки» едут в Питер одним днём и оставляют свои машины у вокзала, но сделать это непросто. Привокзальная площадь для автотранспорта закрыта, стоянка за вокзалом не благоустроена, в итоге машину оставить негде. Надо заниматься этим вопросом, - сказал депутат.

Александр Котов отметил, что организация парковки – это муниципальные полномочия, и предложил направить советующее письмо в администрацию Пскова.

-Но надо понимать, что простого решения здесь нет, потому что превратить привокзальную площадь в парковку невозможно, свободной территории там нет, плюс необходимо учитывать вопросы обеспечения безопасности, - подчеркнул спикер регионального парламента.

Вице-спикер Юрий Сорокин, взяв слово, сначала как пассажир электропоезда «Ласточка» поблагодарил железнодорожников за высокий европейский уровень пассажирских перевозок, а затем как руководитель предприятия посетовал на бюрократические проволочки при согласовании допуска к инфраструктуре РЖД при подведении газопровода.

-Все требования выполнили, направили документы, два месяца прошло, но никаких согласований нет, - сказал Юрий Сорокин. Коллегу поддержал Александр Котов, который подтвердил, что подобные жалобы часто звучат от предпринимателей. Спикер регионального парламента попросил железнодорожников не затягивать процедуры согласования, а также обозначил еще несколько волнующих граждан тем, в том числе обустройство доступных переходов через железнодорожные пути.

Должны ли рабочие поезда брать пассажиров? Обсудили на встрече.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

БЕЗОПАСНЫЕ ПУТИ

-Есть небольшие населённые пункты, например Плюсса и Карамышево, разделённые железнодорожными путями на две части. Чтобы пройти с одной стороны посёлка в другую, жителям, а это, в основном, люди преклонного возраста, приходится проходить по несколько километров. Понятно, что строить большие переходы там нерентабельно, но положить деревянный настил для удобства людей возможно?»

-Мы готовы рассмотреть подобные предложения и заявки, - ответила на реплику спикера регионального парламента и.о. начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Наталья Зайцева.

В ходе встречи также обсуждался вопрос безопасности на железнодорожных переездах – по статистической информации большая часть несчастных случаев связана с нарушением водителями правил дорожного движения. Представители Октябрьской железной дороги обратились к депутатам с просьбой, общаясь со своими избирателями, проводить профилактическую работу в этом направлении, а также рассмотреть возможность подготовки законодательной инициативы об ужесточении наказания за нарушения на железнодорожных переездах.

Председатель Собрания подтвердил готовность парламентариев проработать этот вопрос. -Мы внимательно рассмотрим ваше предложение, и думаю, сможем также привлечь Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России, чтобы обратиться в федеральные органы власти не от одного субъекта, а от нескольких регионов сразу, - заверил Александр Котов.

В завершение обе стороны констатировали, что состоявшаяся встреча была полезной и продуктивной, по общему решению подобные совещания будут проходить на регулярной основе.

КСТАТИ

Рассматривается с 1 ноября 2019 года назначение ночного поезда «Ласточка» «Псков-Санкт-Петербург-Псков»