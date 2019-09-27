Из Санкт-Петербурга до Пскова предлагают запустить ночную «Ласточку»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-27T15:56:00+03:00

Ещё один рейс скоростного поезда может появиться в регионе. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В направлении «Санкт-Петербург — Псков» планируют запустить ночную «Ласточку». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского областного собрания, новый рейс может появиться уже с 1 ноября 2019 года.

Подробности его запуска уже обсуждают депутаты областного собрания и представители Октябрьской железной дороги. Об этом стало известно 26 сентября в ходе совещания руководителей учреждений.

КСТАТИ

Первые «Ласточки» связали Псков и северную столицу в августе 2018 года. По убеждению сторон, налаженное транспортное сообщение должно было увеличить туристический поток в регион. В настоящее время поезда в этом направлении курсируют ежедневно. Кроме того, 22 февраля скоростной поезд связал Псков с другими городами Северо-Запада, с Великим Новгородом и Петрозаводском.

ИСТОЧНИК KP.RU