Вышел купон регистрации на спортфестиваль "Маленький чемпион" в Пскове

Если вы хотите, чтобы ваш малыш принял участие в 17-м семейном спортивном празднике «Маленький чемпион», самое время записываться. Сегодня мы начинаем регистрацию маленьких спортсменов. Что надо сделать, чтобы попасть в число участников?

В первую очередь купить свежий номер газеты «Комсомольская правда-Псков». Там на странице 20 вышел купон для регистрации. Дальше его надо вырезать и заполнить, а затем над оплатить регистрационный сбор в 300 рублей и доставить купон в редакцию. Сделать это можно двумя способами.

1. Приходите в редакцию издания на Пароменскую, 21/33. На 1 этаже здания (от входа направо) в отделе распространения и продвижения с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, кассир примет деньги и ваш купон.

2. Отправляйте фото или скан купона на почту info@pskovkp.ru. В теме письма укажите «Маленький чемпион_фамилия ребёнка». Обязательно выполните это условие, чтобы ваш купон не затерялся в массе других заявок. При онлайн-регистрации реквизиты для оплаты регистрационного взноса придут ответным письмом. Затем, как только ваши деньги поступят на счет, мы внесем ребенка в список участников.

Одновременно с малышом на забег могут записаться и папы для участия в нашем традиционном состязании. В этом году мы для них подготовили сюрприз.

Списки деток, прошедших регистрацию, мы будем ежедневно публиковать в официальной группе фестиваля «Маленький чемпион». Там же вы узнаете все новости и массу другой интересной информации о мероприятии.

Купон для регистрации на забеги мы будем публиковать в каждом номере до 6 ноября.

Более подробно о "Маленьком чемпионе" читайте ЗДЕСЬ.