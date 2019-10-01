В Пскове 10 ноября карапузы выйдут на старт

-Когда же, когда осенний «Маленький чемпион»? - спрашивали нас родители малышей, начиная с августа. Дотепрели! Сегодня, 1 октября, мы объявили старт 17-му семейному празднику «Маленький чемпион».

Снова на площадке спортивного комплекса «Олимп» соберутся сотни псковичей разных поколений. Они снова на пару часов забудут о делах и проблемах и станут одной дружной и веселой детской командой. Как влиться в дружную семью «Маленького чемпиона», внимательно читайте нашу инструкцию.

1. ПОДАЕМ ЗАЯВКУ

Участниками забегов могут стать дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Им предстоит на площадке мероприятия проползти по дорожке, протяженностью в 10 метров. В каждом забеге участвуют по шесть малышей. Мы их распределяем по возрасту. Сначала ползут самые маленькие, потом детки постарше. Накануне фестиваля мы опубликуем полные списки забегов.

Поддержите своих маленьких чемпионов командной газетой.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Чтобы попасть в состав участников, необходимо заполнить купон и оплатить организационный взнос. Его размер не изменился – 300 рублей. Купоны принимают в редакции по адресу: улица Пароменская, д. 21/33, 3 этаж, кабинет №31 или 27. Первый купон на регистрацию ищите в свежем номере "Комсомольская правда-Псков", который выйдет завтра, 2 октября.

2. ГОТОВИМСЯ ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ

Традиционно на мероприятии проходит несколько конкурсов – от стенгазет в поддержку малыша до конкурса командного стиля. За каждый можно получить призы и подарки.

Подготовиться надо заранее. Нарисовать газеты. В день проведения праздника их размещают на специально отведенной стене. Придумать командный стиль. На весеннем празднике радовали глаз веселые «Лимончики», озорные «Подсолнухи», семьи Микки Мауса и супер-геров. Были у нас команды и в дюжину человек. Бывали и команды в памперсах – мамы, папы, тети и дяди. И все в чепчиках, со слюнявчиками.

Лучшие команды получат призыФото: Дарья ХВАТКОВА

Костюм маленького чемпиона также продумайте заранее. Во-первых, это яркие фото на память, а во-вторых, после завершения праздника на сайте «Комсомолки» начнется голосование за самые яркие костюмы – «Модный чемпион».

Все ваши старания мы отметим призами. Дипломы получат все без исключения участники. Безусловно, самые быстрые в своих забегах карапузы получат свои первые медали! А самый-самый быстрый из всех получит настоящий кубок!

3. ТРЕНИРУЕМСЯ

До праздника еще больше месяца , но опытные родители советуют уже сейчас начинать подготовку. Тренируйтесь ползать дома на скорость, выясните за каким предметом быстрее всего ползет ваш чемпион. Вдруг это папины ключи от машины или мамин новый телефон? Главное понять, что поможет малышу на дорожках обойти конкурентов.

Главное, чтобы малыш полз.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Наконец, тренироваться надо и папам. Заявку на забег пап, который мы проводим традиционно, можно подать наравне с заявкой об участии малыша. К участию допускаются только родители маленьких чемпионов, дополнительная плата при этом не взимается.

КСТАТИ

Если у вас возникли какие-то вопросы по организации мероприятия, позвоните нам. Телефон редакции 8 (8112) 573997.

Вы можете следить за новостями праздника «Маленький чемпион» в соцсетях - официальная группа называется «Маленький чемпион в Пскове».

О том, как прошел весенний "Маленький чемпион-2019", читайте ЗДЕСЬ.