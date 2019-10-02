Танец Нептуна, маковое поле и скутер: хороший отдых - залог успеха

Наши постоянные читатели при виде фотографий псковских отличников сразу смекают: речь идет о ежегодной акции «Губернаторский дневник», которую (ура!) мы запустили и в этом году.

В 2019 году мы подвели итоги уже в шестой раз. Только подумайте: более 12,5 тысяч оценок «пять» получили участники проекта «Губернаторский дневник» за прошлый учебный год. За это время в «Дневнике» поучаствовали сотни школьников, и более 70 ребят попали на чаепитие к губернатору, где с удовольствием «примерили» кресло главы региона (об этом ЗДЕСЬ).

Волнительная встреча с главой Псковской области не единственный сюрприз для победителей акции: в конце учебного года дети получили путевки в летний лагерь «Звездный».

«Комсомолка» разузнала, как отдыхали наши отличники этим летом, и что нового они ждут от учебного года.

Встречайте: победители осеннего триместра - 2018

Фото героя публикации. Этим летом у Насти была фотосессия на огромном маковом поле.

Настя Веске – ученица 3 класса Цапельской основной общеобразовательной школы. За первый триместр 2018 года Настя успела заработать 223 отметки «отлично».

Летом Настя впервые побывала в детском лагере, девочка была в восторге: разные игры и занятия, мероприятия, выступления и много отличных ребят.

– Больше всего в лагере мне понравился День Нептуна, – рассказывает школьница. – К этому празднику мы подготовили «Танец акул» и выступали перед всем лагерем. Я очень люблю танцы!

Фото героя публикации. А вот в детском лагере девочка была впервые.

И даже летом любознательная девочка не отложила книжки, потому что с большим интересом читает сказки. Насте запомнилась сказка «Сивка-Бурка».

– Мне нравится «Сивка-Бурка» тем, что Иванушка и царевна поженились и в сказке все хорошо закончилось, – объяснила девочка.

Фото героя публикации. Отдохнула Оля на твердую пятерку, а потому в ее дневнике уже много отличных отметок.

Ольга Асланян – ученица 6 «Е» класса Псковского педагогического комплекса. В бланках Оли было 218 пятерок.

Девочка в лагере «Звездный» встретила новых друзей. Но летний отдых не причина нарушать строгий график тренировок, поэтому юная спортсменка не пропускала учебные сборы и выступала на главных сценах города.

– Я занимаюсь спортивной аэробикой, и летом мы тоже тренируемся и участвуем в мероприятиях. Два раза мы выступали на Ганзе и потом еще на Дне города, – рассказала Настя.

Фото героя публикации. Хотя бы в летнем лагере спортсменка отдохнула от постоянных тренировок.

Победительница поделилась, что получила уже много пятерок и в этом году снова надеется на победу в «Губернаторском дневнике».

Летом девочка много читала. Интересуют ее произведения не только из школьной программы.

– Мне запомнилась книга «Королевство кривых зеркал». Она мне нравится тем, что учит всегда быть добрым и искренним, и тогда люди будут отвечать тебе тем же и помогать, – поделилась своими впечатлениями девочка.

Фото героя публикации. Настя обожает отдых в деревне: речка, подружки, концерты, скутер...

Анастасия Алексеева – ученица 7 «Б» класса Средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева города Острова. За три осенних месяца 2018 года Настя получила 201 пятерку.

Семья Анастасии живет в городской квартире, и лучшим отдыхом для нее становятся поездки в деревню: к бабушке или на дачу. «У меня было насыщенное лето!» – восторженно рассказывает Настя о поездках.

– У бабушки в деревне я каталась на скутере, а у тети познакомилась с кроликом и играла с ним не переставая, – радуется девочка новому другу.

Фото героя публикации. Каникулы - время лакомств и развлечений, как по-другому?

А на даче Настя собирается с подругами, и они сами режиссируют концерты. Вход строго по билетам! На представление собираются родители, родственники подружек и соседи.

– Один из концертов мы посвятили народному творчеству: танцевали под русские народные песни и пели, а еще читали стихи о родине, – юная артистка отмечает, что жители деревни с удовольствием ходят на мероприятия девочек.

«Постоянные эмоции!» – подытоживает Настя и замечает, что, несмотря на развлечения, успевала решать задачи для подготовки к школьным олимпиадам по математике, русскому языку, английскому языку, технологии, биологии и географии.

Фото героя публикации. Количество усилий, приложенных школьниками для получения аттестата, равняется качеству сюрпризов на выпускной.

Ксения Леонова – ученица 10 класса Кудеверской средней школы. За первые три месяца в девятом классе Ксюша заработала 132 отличные отметки.

В 2019 году Ксюша окончила 9 класс, на успешную сдачу экзаменов родители подарили дочери поездку в Санкт-Петербург на ежегодный праздник всех выпускников «Алые паруса».

– В первый раз в жизни я увидела такой большой и яркий салют. А еще я никогда не видела такого количества народа, не была на таком огромном мероприятии! А корабль увидеть вживую – это незабываемо, – с восторгом вспоминает девушка поездку.

Фото героя публикации. Для Ксюши это лето - время открытий: летний лагерь, Алые паруса, грандиозный салют.

Этим летом Ксюшу ждало не одно открытие. В летнем лагере она тоже побывала впервые.

– Это огромный опыт для меня! Необычным было уже то, что я в комнате жила не одна. Мы подружились с ребятами, и вообще столько жизнерадостных и веселых людей собралось там! – делится Ксения. – А еще мы постоянно были заняты: развивающие, спортивные и даже общественные игры, эстафеты, квесты и конкурсы.

Ксюша продолжает обучение в школе, поступила в 10 класс и вновь попробует доказать, что в ее дневнике больше всех пятерок.