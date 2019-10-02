2019-10-02T13:25:23+03:00
Общество

Танец Нептуна, маковое поле и скутер: хороший отдых - залог успеха

Как проводят каникулы самые умные и старательные отличники из Псковской области
Елизавета Славятинская
Поделиться:
Прохладный осенний день - самое время для теплых воспоминаний о пролетевшем лете.Прохладный осенний день - самое время для теплых воспоминаний о пролетевшем лете.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Наши постоянные читатели при виде фотографий псковских отличников сразу смекают: речь идет о ежегодной акции «Губернаторский дневник», которую (ура!) мы запустили и в этом году.

В 2019 году мы подвели итоги уже в шестой раз. Только подумайте: более 12,5 тысяч оценок «пять» получили участники проекта «Губернаторский дневник» за прошлый учебный год. За это время в «Дневнике» поучаствовали сотни школьников, и более 70 ребят попали на чаепитие к губернатору, где с удовольствием «примерили» кресло главы региона (об этом ЗДЕСЬ).

Волнительная встреча с главой Псковской области не единственный сюрприз для победителей акции: в конце учебного года дети получили путевки в летний лагерь «Звездный».

«Комсомолка» разузнала, как отдыхали наши отличники этим летом, и что нового они ждут от учебного года.

Встречайте: победители осеннего триместра - 2018

Фото героя публикации. Этим летом у Насти была фотосессия на огромном маковом поле.

Фото героя публикации. Этим летом у Насти была фотосессия на огромном маковом поле.

Настя Веске – ученица 3 класса Цапельской основной общеобразовательной школы. За первый триместр 2018 года Настя успела заработать 223 отметки «отлично».

Летом Настя впервые побывала в детском лагере, девочка была в восторге: разные игры и занятия, мероприятия, выступления и много отличных ребят.

– Больше всего в лагере мне понравился День Нептуна, – рассказывает школьница. – К этому празднику мы подготовили «Танец акул» и выступали перед всем лагерем. Я очень люблю танцы!

Фото героя публикации. А вот в детском лагере девочка была впервые.

Фото героя публикации. А вот в детском лагере девочка была впервые.

И даже летом любознательная девочка не отложила книжки, потому что с большим интересом читает сказки. Насте запомнилась сказка «Сивка-Бурка».

– Мне нравится «Сивка-Бурка» тем, что Иванушка и царевна поженились и в сказке все хорошо закончилось, – объяснила девочка.

Фото героя публикации. Отдохнула Оля на твердую пятерку, а потому в ее дневнике уже много отличных отметок.

Фото героя публикации. Отдохнула Оля на твердую пятерку, а потому в ее дневнике уже много отличных отметок.

Ольга Асланян – ученица 6 «Е» класса Псковского педагогического комплекса. В бланках Оли было 218 пятерок.

Девочка в лагере «Звездный» встретила новых друзей. Но летний отдых не причина нарушать строгий график тренировок, поэтому юная спортсменка не пропускала учебные сборы и выступала на главных сценах города.

– Я занимаюсь спортивной аэробикой, и летом мы тоже тренируемся и участвуем в мероприятиях. Два раза мы выступали на Ганзе и потом еще на Дне города, – рассказала Настя.

Фото героя публикации. Хотя бы в летнем лагере спортсменка отдохнула от постоянных тренировок.

Фото героя публикации. Хотя бы в летнем лагере спортсменка отдохнула от постоянных тренировок.

Победительница поделилась, что получила уже много пятерок и в этом году снова надеется на победу в «Губернаторском дневнике».

Летом девочка много читала. Интересуют ее произведения не только из школьной программы.

– Мне запомнилась книга «Королевство кривых зеркал». Она мне нравится тем, что учит всегда быть добрым и искренним, и тогда люди будут отвечать тебе тем же и помогать, – поделилась своими впечатлениями девочка.

Фото героя публикации. Настя обожает отдых в деревне: речка, подружки, концерты, скутер...

Фото героя публикации. Настя обожает отдых в деревне: речка, подружки, концерты, скутер...

Анастасия Алексеева – ученица 7 «Б» класса Средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева города Острова. За три осенних месяца 2018 года Настя получила 201 пятерку.

Семья Анастасии живет в городской квартире, и лучшим отдыхом для нее становятся поездки в деревню: к бабушке или на дачу. «У меня было насыщенное лето!» – восторженно рассказывает Настя о поездках.

– У бабушки в деревне я каталась на скутере, а у тети познакомилась с кроликом и играла с ним не переставая, – радуется девочка новому другу.

Фото героя публикации. Каникулы - время лакомств и развлечений, как по-другому?

Фото героя публикации. Каникулы - время лакомств и развлечений, как по-другому?

А на даче Настя собирается с подругами, и они сами режиссируют концерты. Вход строго по билетам! На представление собираются родители, родственники подружек и соседи.

– Один из концертов мы посвятили народному творчеству: танцевали под русские народные песни и пели, а еще читали стихи о родине, – юная артистка отмечает, что жители деревни с удовольствием ходят на мероприятия девочек.

«Постоянные эмоции!» – подытоживает Настя и замечает, что, несмотря на развлечения, успевала решать задачи для подготовки к школьным олимпиадам по математике, русскому языку, английскому языку, технологии, биологии и географии.

Фото героя публикации. Количество усилий, приложенных школьниками для получения аттестата, равняется качеству сюрпризов на выпускной.

Фото героя публикации. Количество усилий, приложенных школьниками для получения аттестата, равняется качеству сюрпризов на выпускной.

Ксения Леонова – ученица 10 класса Кудеверской средней школы. За первые три месяца в девятом классе Ксюша заработала 132 отличные отметки.

В 2019 году Ксюша окончила 9 класс, на успешную сдачу экзаменов родители подарили дочери поездку в Санкт-Петербург на ежегодный праздник всех выпускников «Алые паруса».

– В первый раз в жизни я увидела такой большой и яркий салют. А еще я никогда не видела такого количества народа, не была на таком огромном мероприятии! А корабль увидеть вживую – это незабываемо, – с восторгом вспоминает девушка поездку.

Фото героя публикации. Для Ксюши это лето - время открытий: летний лагерь, Алые паруса, грандиозный салют.

Фото героя публикации. Для Ксюши это лето - время открытий: летний лагерь, Алые паруса, грандиозный салют.

Этим летом Ксюшу ждало не одно открытие. В летнем лагере она тоже побывала впервые.

– Это огромный опыт для меня! Необычным было уже то, что я в комнате жила не одна. Мы подружились с ребятами, и вообще столько жизнерадостных и веселых людей собралось там! – делится Ксения. – А еще мы постоянно были заняты: развивающие, спортивные и даже общественные игры, эстафеты, квесты и конкурсы.

Ксюша продолжает обучение в школе, поступила в 10 класс и вновь попробует доказать, что в ее дневнике больше всех пятерок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Акция «Губернаторский дневник» в Пскове»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пскове начали расчищать и углублять дно реки Великой
Свыше 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков-Москва» за год
Специалисты горячей линии по переходу на «цифру» в Псковской области продолжат работу до 1 ноября
В Великих Луках горела ванная комната в коммуналке [ФОТО]
Стал известен список организаций Псковской области, которые в октябре проверит Роструд
Улицу 23 июля в Пскове закроют на ремонт почти на месяц
Псковские следователи допросили Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой
В Псковской области начали приём заявок на получение премии «Народное признание-2019»
Бессмертные хиты исполнит для псковичей Юрий Шатунов на концерте 10 октября
Псковичи пройдут перепись населения через «Госуслуги»
Зачем Псковской области перепись населения, объяснил Николай Цветков
Бюджет всероссийской переписи населения в 2020 году составит 33 миллиарда рублей
360 тысяч планшетов закупят для проведения всероссийской переписи населения
Псковичи могут привиться от гриппа по выходным в выездном ФАПе
Врачи назвали три возрастных группы псковичей, которым обязательно нужно прививаться от гриппа
В Псковской области планируют привить от гриппа 45% населения
Псков посетили школьники по обмену из Нойса
В Пскове на Ипподромной сбили пешехода
Губернатор Псковской области: продолжительность жизни в регионе перешагнула за 70 лет