Примерили губернаторское кресло, чуть не позвонили Владимиру Путину

В минувшую субботу, 21 сентября, состоялась долгожданная встреча школьников -победителей акции "Губернаторский дневник" 2018/2019 учебного года с главой региона Михаилом Ведерниковым. На чай к губернатору пришли девчонки и мальчишки из Пскова, Великих Лук, Струго-Красненского, Бежаницкого, Островского, Пыталовского районов.

Шесть районов на шестой встрече

Ежегодно, уже на протяжении шести лет "Комсомольская правда-Псков" совместно с администрацией Псковской области, региональным комитетом по образованию проводит эту акцию . Мы отбираем школьников, которые получили самое большое количество пятерок в триместрах, а губернатор затем приглашает отличников вместе с родителями в гости, в свой кабинет, в здании на Некрасова . Но не только пятерками по школьной программе сильны участники конкурса. Все без исключения ребята дополнительно занимаются спортом, музыкой, углубленно изучают иностранные языки, участвуют в школьных олимпиадах, литературных и творческих конкурсах не только местного, но и всероссийского уровня, активно участвуют в школьных делах. Они начитанные, открытые, общительные, любознательные и собранные. Даже сегодня на пути в кабинет Михаила Ведерникова, они, не сговариваясь, без всякой подготовки, разбились на пары и успели познакомиться друг с другом.

Ребята пили чай с главой региона полтора часа.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

- Все такие красивые! Я очень рад с вами сегодня встретиться, - поприветствовал при встрече ребят Михаил Ведерников. - Вы, конечно, большие молодцы, что такое серьезное внимание уделяете учебе. Это особенно важно, потому что у вас формируется определенный багаж знаний, характер, умение идти к поставленным целям, умение ограничить себя в каких-либо вещах.

Затем он предложил каждому из участников рассказать о себе и о своих достижениях . Ребята делились своими успехами, хоть и не без волнения.

Успевают везде

Диана Чайковская из Бежаницкого района начала осваивать игру на гитаре, ее землячка Ксюша Леонова страстно любит лыжный спорт, Настя Алексеева из Островского района в начале учебного года уже успела стать победительницей литературного конкурса "Мой Пушкин", а вот спорт хоть и любит, но не занимается им.

-Я вот прихожу с работы, поздно, уставший, но думаю, надо на беговой дорожке обязательно пробежать хотя бы 5 километров, - тут же делится своим опытом губернатор. - Пробегу и утром чувствую себя хорошо. Физическая нагрузка помогает поддерживать форму и энергию.

А вот псковичку Арину Савицкую в важности занятий спорта убеждать не надо. Она кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Тренировки каждый день. Но, говорит девочка, английский дается непросто. В утешение Михаил Ведерников рассказал, что тоже " не смог одолеть английский язык" и призвал не опускать руки, пробовать изучать другие языки. Арина рассказала, что в Пскове много талантливых девочек -гимнасток, не все из них из-за материальных проблем, могут участвовать в соревнованиях , еще из-за того, что стадион "Машиностроитель" на реконструкции, очень не хватает хорошего спортивного зала для тренировок. Губернатор попросил "потерпеть" пока стадион отремонтируют и дал поручение рассмотреть возможность включить в бюджет следующего года средств для поддержки спортсменов. В заключении Арина пригласила губернатора на соревнования, а Михаил Ведерников пообещал спортсменке и ее родителям билеты на шоу известного гимнаста Алексея Немова.

Сашу Корепина увлекает математика и физика. Псковский технический лицей он считает самым лучшим учебным заведением. Легкая атлетика - большая любовь.

Губернатор рассказал, сложна ли его работа.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Оля Асланян -ученица Псковского педагогического комплекса, рассказала губернатору, что занимается аэробикой и плаванием, играет на фортепиано, хочет быть хирургом. Глава региона поддерживает выбор девочки , рассказывает школьникам, что в Псковской области очень не хватает докторов. Скоро он будет встречаться с зампредседателя правительства России Татьяной Голиковой как раз по проблемам региональной медицины. К тому времени, когда шестиклассница Оля станет врачом, ситуация улучшится, обещает губернатор.

Аня Иванова из Великих Лук не любит спорт, но любит английский язык и знакомиться с культурой других народов. Лиза Люстрова из Пыталовского района занимается вокалом и играет на гитаре.

Третьеклассница Настя Веске из Струго-Красненского района очень волнуется, но рассказывает Михаилу Ведерникову, что любит рисовать и математику.

Степа Тимофеев из Бежаницкого района делится, что участвует во всех спортивных соревнованиях и литературных конкурсах, летом на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры его "переодели" в Пушкина.

Пскович Володя Гукасян рассказал, что его интересуют все точные науки, особенно физика. Еще он занимается боксом и плаванием, посещает занятия в псковском Кванториуме. Губернатор предложил девятикласснику вместе с Кикоинским классом, который открыли в этом году, отправиться на экскурсию в Курчатовский институт в Москве.

Недетские вопросы

Затем дети задали свои вопросы Михаилу Ведерникову. Часть из них была обращена лично губернатору: Какими качествами должен обладать губернатор? Как глава региона выбрал свою профессию? Сложна ли работа губернатора? Есть ли у Михаила Ведерникова режим дня? Часть вопросов оказались взрослыми, что называется "на злобу дня". Очень волновала ребят спортивная тема - доступность новых спортплощадок для школьников, сроки сдачи стадиона "Машиностроитель", финансирование спортивных соревнований, школьники предложили больше внимания уделить информированию иностранных туристов - нужны указатели на иностранных языках, беспокоит ребят "плачевное состояние школ" и охрана территорий от собак.

Отличники познакомились в ближайшими проектами, которые будут реализованы в области.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Михаил Ведерников ответил на все вопросы и рассказал над чем работает он и его команда. Губернатор отметил, что его работа сложная, ответственная, но очень интересная.

- Зачастую из кабинета я ухожу в полночь. Но у нас есть цель — сделать Псковскую область местом, где хочется жить, чтобы здесь была развитая инфраструктура, хорошие дороги, спортивные объекты. У нас очень красивый регион с огромным потенциалом, и я очень рассчитываю, что к тому моменту, когда вы вырастите, нам удастся создать комфортные условия для жизни здесь, — заключил губернатор.

Примерили губернаторское кресло

После чаепития Михаил Ведерников показал своим гостям свое рабочее место, рассказал обо всем, что у него лежит на столе. Среди документов был дизайн-код Пскова, который планируется внедрить в скором будущем, проект масштабного комплекса «Россия — моя история»,который должен появиться на стадионе "Электрон" . Он также показал ребятам письмо председателю правительства Дмитрию Медведеву , в котором регион просит поддержать строительство восьми новых школ в области. Познакомил со своим электронным рабочим графиком и рассказал, по какому телефону он общается с президентом России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Очень заинтересовала ребят программа, с помощью которой Михаил Ведерников следит за новостями в стране и мире. Оказалось, что они блоками выводятся на большой экран, а вот за новостями и горячими темами Пскова и области губернатор следит на телефоне в вотсапе, в специальном чате.

За новостями в регионе губернатор следит в телефоне.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Затем Михаил Ведерников предложил ребятам поставить электронную подпись на нескольких готовых документах. Владимир Гукасян подписал поручение руководителю комитета по образованию Псковской области Александру Седунову.

- Принято, - сразу ответил тот, потому что находился рядом, вместе с школьниками.

Поставили подпись вместо губернатора.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Потом ребята примерили на себя кресло губернатора, которое, как рассказал Михаил Ведерников, с ним уже восемь лет , потому что оно очень удобное. В завершении встречи, по уже сложившейся традиции, губернатор расписался в дневниках школьников. Всех очень удивило, что время пролетело незаметно и вместо запланированных 30 минут, отличники проговорили с главой региона полтора часа.

За достойное воспитание

- Я поражен и восхищен! И творчество, и спорт, и идеальная успеваемость в школе — все это дорогого стоит. Хочу сказать вам спасибо! Ваши дети — большие молодцы, но без постоянной поддержки, без понимания, внимательного отношения с вашей стороны им было бы сложнее добиваться таких результатов. Вы подаете хороший пример отношений родителей с детьми, связи поколений, — обратился Михаил Ведерников к мамам и папам, которые ожидали своих отличников в отдельном зале, и вручил им Благодарственные письма администрации Псковской области за достойное воспитание детей.

Оказалось, что 21 сентября у мамы Александра Корепина , Елены Геннадьевны, день рождения. Михаил Ведерников поздравил ее с этим событием.

Завершился прием фотографированием . Ребята и их родители получили не только официальные фото от профессионального фотографа , но успели сделать селфи с губернатором.

Традиционное фото на память.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Затем отличники получили сувениры от редакции "Комсомольской правды-Псков" и от официального партнера проекта ПАО "Ростелеком" и отправились на экскурсию в псковский "Кванториум".

-Экскурсия в технопарк стала отличным завершением дня. С технопарком были знакомы единицы ребят, а родители и вовсе не представляли, что это такое. Масштаб и высокотехнологичность "Кванториума" , по-моему, больше поразила родителей, чем детей, - отметила редактор регионального издания "Комсомолки" Алена Комарова, подводя итоги встречи. - С юмором родители говорили, что не поняли половины слов, которые употребляли кванторианцы, рассказывая о своих занятиях в квантах. Современные дети "убежали" вперед старшего поколения.

КСТАТИ

За это время проведения акции "Губернаторский дневник" ее победителями стали более 70 учеников из школ региона. За 2018/2019 учебный год победители акции все вместе заработали более 2,2 тысяч отметок «отлично».

Больше фото со встречи ЗДЕСЬ.

Подробнее о победителях акции по итогам первого триместра можно узнать ЗДЕСЬ, второго триместра - ЗДЕСЬ, третьего триместра - ЗДЕСЬ.