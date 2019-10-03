2019-10-03T15:29:07+03:00
Общество

Приглашаем на праздник «Семейный квест в "ЛЕНТЕ"»!

Что нас ждет и как принять участие
Василиса АЛЕКСЕЕВА
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Легко ли отыскать нужный товар среди такого многообразия?Легко ли отыскать нужный товар среди такого многообразия?Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Осенью падают не только листья и яблоки с деревьев. А еще и подарки. Прямо нам в руки. Вы спрашиваете, о чем это мы? Да о празднике, который «Комсомольская правда-Псков» приглашает отметить вместе с гипермаркетом «ЛЕНТА» 19 октября.

В этот день вы можете просто быть покупателем любимого магазина и совершать свои привычные покупки. А можете включиться в увлекательный семейный квест. Начнется он ровно в полдень в «ЛЕНТЕ» на Рижском проспекте. Вас ждут интересные задания, выполнив которые, вы можете получить в награду подарочные карты на 15000, 8000 или 3000 рублей!

Правда, чтобы попасть в число участников квеста, надо начать готовиться уже сейчас. Совершайте как можно больше покупок в гипермаркетах «ЛЕНТА» с 30 сентября по 16 октября с использованием карты постоянного покупателя. Представители «ЛЕНТЫ» отберут пять самых активных покупателей и пригласят пройти увлекательные задания, за которые можно получить те самые подарочные карты.

Вперёд к победе вместе с гипермаркетом «Лента»! Фото: Дарья ХВАТКОВА

Вперёд к победе вместе с гипермаркетом «Лента»!Фото: Дарья ХВАТКОВА

Если вы любитель простой охоты за продуктами — для вас у нас тоже есть предложение. Мы приготовили интерактивную программу, розыгрыш призов и много другое. Не знакомы с продукцией кулинарного отдела «ЛЕНТЫ»: с ароматными пирогами и свежим хлебом, с сытными салатами? Тогда вам точно понравятся дегустации, которые гипермаркет организует в этот день.

Более подробную информацию о празднике «Семейный квест в "ЛЕНТЕ"» ищите В ПОЛОЖЕНИИ О КОНКУРСЕ-КВЕСТЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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