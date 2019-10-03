Рыбачили на Великой, купались в Балтийском море и загорали в Турции

Как дети развлекались в дождливые дни лета, какой фоторепортаж подготовила третьеклассница, что привез из летнего лагеря, кроме ярких эмоций, активный парень, и как псковский спортсмен попал на триатлон в Зеленоградске: наши отличники рассказали о летних каникулах.

«Комсомолка» продолжает беседу с победителями акции «Губернаторский дневник», которую в этом году мы запустили в седьмой раз.

А ребята, в чьих дневниках оказалось больше всех пятерок в сезоне 2018/2019, уже побывали на приеме у губернатора Псковской области (об этом ЗДЕСЬ), воспользовались путевками в летний лагерь «Звездный» и просто замечательно отдохнули этим переменчивым летом.

Мы уже узнали, как отдыхала первая четверка победителей (смотрите прошлую статью).

Встречайте: победители зимнего триместра – 2018/2019

Фото: Арина Савицкая. После псковских дождей девушка отправилась в солнечную Турцию.

Арина Савицкая – ученица 8 «А» класса лицея «Развитие» города Пскова. В дневнике Арины 226 отметок «отлично» за второй триместр прошлого учебного года.

В «Звездный» школьница поехала в конце июня, как раз когда небо Псковщины затянуло тучами и полил дождь.

– Я была удивлена, что даже при такой погоде мы здорово провели время: ходили в кинотеатр, просто бегали и играли, постоянно участвовали в конкурсах и шоу. Очень много воспоминаний этого лета у меня связано с лагерем, – заключает девочка.

Фото: Арина Савицкая. Летний лагерь - это развлечения, знакомства и добро.

Но, как справедливо подметила Арина, после псковских дождей очень хочется отправиться на море. Вскоре девочку ждала еще одна поездка – в Турцию с семьёй.

– В Турции меня впечатлили люди и место, где мы остановились. Мы жили между горами и морем в городе Кемере, природа там очень красивая, – рассказала Арина.

В каникулы, когда нет уроков, школьница любит читать «свою» литературу. Из последнего любительница зарубежных авторов вспоминает «Дневник Ники», очень интересную книгу в форме дневника девочки-подростка.

Учебный год Арину ожидает трудный: в следующем году экзамены, а начинать подготовку пора уже сейчас.

Фото: Елизавета Люстрова. Девочка летом побывала в заповедных местах Псковской области.

Елизавета Люстрова – ученица 4 класса Белорусской средней школы Пыталовского района. За зимний триместр Лиза получила 177 пятерок.

Этим летом маленькая Лиза впервые побывала в детском лагере.

– Первую неделю она была в восторге: квесты, флешмобы, мастер-классы, знакомства, – рассказывает мама девочки Анна Викторовна. – Но она еще очень маленькая и такая домашняя.

Это была первая «взрослая» поездка девочки: до Опухликов, где находится лагерь «Звездный», девочка ехала на автобусе 300 километров. Как бы интересно ни было в лагере, Лиза затосковала по дому и по семье.

Этим летом жительница Пыталовского района успела попутешествовать по области. Лиза с большим удовольствием открывала для себя красоту и достопримечательности Пскова, Печор, Изборска.

– Лиза в Пскове часто ходила в Кремль, много гуляла по Финскому парку, на самокате каталась и даже порыбачила на реке Великой, – рассказывает Анна Викторовна.

Фото: Елизавета Люстрова. Ловись, рыбка!

А на первый Лизин юбилей исполнилась мечта девочки: ей подарили щенка.

– Около двух лет Лиза просила собаку, теперь она не отходит от Юджина, «нянчится» с ним. Можно сказать, что ее хобби – это звери, – рассказывает Лизина мама.

Все школьные задания мама с девочкой прилежно выполнили: в читательском дневнике ученицы к 1 сентября значилось 12 произведений, а еще был готов большой проект – фоторепортаж «Краски лета».

Анна Викторовна замечает, что после того, как одноклассники Лизы узнали о том, что она участвует в «Губернаторском дневнике», многие сказали: «И мы тоже хотим, и мы тоже будем!».

Фото: Степан Тимофеев. Поездка в "Звездный" этим летом удалась!

Степан Тимофеев – ученик 10 класса Кудеверской средней школы Бежаницкого района. Во втором триместре получил 171 отметку «отлично».

– Летом я по путёвке поехал в лагерь «Звездный». Я привез оттуда замечательные впечатления и не только впечатления, – интригует Степан.

Спортивный парень даже в лагере успел заработать грамоты за участие и победы в соревнованиях: занял второе место по настольному теннису, успел показать мастерство футболиста и пробежать эстафету.

Активность и рвение мальчика отметил воспитатель в отряде: вручил грамоту, потому что много раз видел Степана на мероприятиях.

– Я познакомился с новыми ребятами и из своего отряда, и из других. Мы часто встречались на мероприятиях. А еще там были мои друзья, с которыми я был в прошлом году в лагере. Здорово, что мы снова встретились, – рассказывает юноша.

Фото: Степан Тимофеев. Готов брать новую высоту!

Отличник достаточно скромно замечает:

– В этом году я снова буду участвовать в «Губернаторском дневнике». Постараюсь даже выиграть, но насколько это все получится, не знаю.

Фото: Александр Корепин. Новый спортивный сезон сулит еще больше наград.

Александр Корепин – ученик 9 класса Псковского технического лицея. Саша получил зимой 143 пятерки.

Половину лета Александр посвятил тренировкам, сборам и соревнованиям по легкой атлетике.

– Лето – большой сезон, – отмечает юноша и рассказывает, что за полтора месяца успел выступить в Великих Луках, Порхове, Санкт-Петербурге, поучаствовать в сборах в Адлере и даже завоевал две награды: 1 и 2 места на областных соревнованиях.

– Мы каждое лето стараемся выезжать куда-нибудь с семьей, – уже об отдыхе рассказывает юноша. – В начале августа мы поехали в Зеленоградск Калининградской области и за 10 дней успели посмотреть все, например, Куршскую косу, границу с Литвой, Балтийское море.

На вопрос, что больше всего запомнилась в Зеленоградске, парень отвечает: Балтийское море и… триатлон. Настоящие спортсмены и на отдыхе найдут зрелищные соревнования: Саша посмотрел, как именитые спортсмены бегут полумарафон, и даже дал им «пятюню».

Фото: Александр Корепин. И рыба, и удача в руках у Александра.

А вот дома в дни отдыха Саша много читал, себе на удивление.

– Раньше большой любви к книгам у меня не было, а тут очень сильно понравилось читать, особенно исторические произведения, про войну, – рассказывает юноша. – Я прочитал «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина про участь детей в военные годы. Мне так понравилось, что потом взял еще пару книг о военном времени: «Судьбу человека» и «Повесть о настоящем человеке».

Год у школьника начинается хорошо: «Получать пятерки – проблем нет», – заверяет Александр.