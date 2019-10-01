В Псковской области «Губернаторский дневник» стартует в седьмой раз

Наши отличники успели отдохнуть, встретились с губернатором и отучились в школе первый учебный месяц , и их жизнь снова вернулась в привычное учебное русло. Школьники и их родители уже заволновались: а вдруг «Комсомолка» завершит эту отличную традицию? Конечно, нет! Мы объявляем о старте седьмого «Губернаторского дневника».

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

В акции «Губернаторский дневник» могут участвовать все школьники Псковской области со 2 по 11 классы. Соревнуются ребята в трех возрастных группах: 2-4, 5-7 и 8-11 классы, "победители прошлых лет". Что требуется от участника? Пятерки и еще раз пятерки.

СЧИТАЕМ ПЯТЕРКИ

Как же редакция определяет победителей? Все просто: у кого больше пятерок, тот и выиграл. Оценки необходимо заносить в бланки, которые вы найдете на страницах «КП-Псков». Один месяц – один бланк, один триместр – три бланка.

Первый, сентябрьский, табель выйдет в свежем номере газеты "Комсомольская правде-Псков" 2 октября, а если вдруг он затеряется, мы напечатаем его еще раз – в следующем номере. А далее бланки будут выходить, как и в прошлые годы, в последнем номере месяца и дублироваться в первом номере следующего. То есть бланк за октябрь ищите в номерах от 30 октября и 6 ноября.

Считаются лишь те отметки «отлично», которые учитель ставит в журнал. Не забудьте заверить бланк у директора школы: он должен поставить подпись и печать. Будьте аккуратны! Если мы засомневаемся в вашем результате, то вместе с комитетом по образованию проверим количество пятерок попавших в документ. Отсылать каждый бланк по отдельности не надо! Мы ждем от вас сразу три бланка в одном письме.

Встреча отличников с Михаилом Ведерниковым состоялась в сентябре.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

КТО ПОБЕДИТ

В каждом триместре выявится по одному победителю в возрастной группе, значит всего – четыре школьника за триместр.

Есть три способа доставить организаторам достижения ученика: по электронной почте, по почте и лично. Чтобы мы своевременно подводили итоги, не затягивайте с письмами: отметки за осенний триместр мы принимаем до 15 декабря, за зимний – до 15 марта, за весенний – до 20 мая.

Девять отличников, которые наберут больше всех пятерок, отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области и получат дипломы от любимой «Комсомолки».

Каждый победитель "Губернаторского дневника" может посидеть в кресле руководителя региона.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ

Как и куда отправлять бланк?

1) По обычной почте. Адрес: 180 007, Псковская область, г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, редакция «Комсомольской правды - Псков». На конверте поставьте пометку «Губернаторский дневник».

2) Принести лично. Бланки можно принести по тому же адресу в редакцию, которая находится в кабинете 27 на третьем этаже.

3) По электронной почте. Сфотографируйте или отсканируйте бланки и вышлите их по адресу info@pskovkp.ru. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите «Губернаторский дневник_фамилия участника»..

Где следить за новостями акции?

Всю информацию по «Губернаторскому дневнику» мы публикуем на страницах нашего еженедельника, сайте pskov.kp.ru, в группах издания в социальных сетях.

Еще у нас есть специальная группа в соцсети «ВКонтакте», где мы общаемся и делимся полезной информацией. Просто введите в поиске «Губернаторский дневник в Псковской области».

Куда обращаться, если есть вопросы?

Можно написать кураторам акции в группу в соцсетях. Пишите прямо в личные сообщения, так мы точно заметим и обязательно ответим. Если предпочитаете живое общение электронному, то звоните по телефону (8112) 57-39-97. Отвечаем на звонки с 09.00 до 17.00 по будням.

Как прошла встреча победителей акции "Губернаторский дневник" с главой региона в этом году, читайте ЗДЕСЬ.

Губернатор поделился впечатлениями от встречи с отличниками Псковской области ЗДЕСЬ.