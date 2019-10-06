Зажигательные греческие танцы или велопрогулки в одиночестве?

Аня на каникулах заботилась о красоте и порядке на даче, Диана в летнем лагере писала эссе, Иоанна занималась географией в «Орленке», а Владимир в дни отдыха читал литературу по истории. Интересно, отличники когда-нибудь отдыхают?

«Комсомолка» узнала, как прошли летние каникулы ребят, которые получили немыслимое количество пятерок в том учебном году и стали победителями акции «Губернаторский дневник». Кстати, попробовать свои силы можно и в этом году, ведь мы снова запустили эту акцию.

А ребята, в чьих дневниках оказалось больше всех пятерок в сезоне 2018/2019, уже побывали на приеме у губернатора Псковской области, воспользовались путевками в летний лагерь «Звездный» и с успехом прошли испытания первого учебного месяца.

Мы выяснили у отличников школ Псковской области, что отдых бывает и таким, и этаким. А вот, что нам рассказали еще четверо победителей прошлого сезона.

Встречайте: победители весеннего триместра – 2019

Фото: Анна Иванова. Поездка на юг - приятный сюрприз после трудного учебного года.

Анна Иванова – ученица 3 класса лицея № 11 Великих Лук. За три весенних месяца Аня заработала 253 пятерки.

Каникулы девочки начались в школьном летнем лагере, где она занималась в утренние часы.

– Первая смена нам нравится больше всего. Там много развлечений: дети играют в подвижные игры, для них проводят квесты, они посещают концерты в музыкальной школе и музеи, – рассказывает Владлена Иванова, которая занимается воспитанием девочки.

Да еще и с погодой повезло! В настоящую жару так и хотелось окунуться в дачный бассейн. Родители каждый день забирали Аню после обеда, и семья отправлялась на дачу, где девочка не только отдыхала, но и работала. С особым вниманием она заботилась о красоте летнего дома: ведь 23 июня у девочки день рождения, который она традиционно встречает на даче. Перед большим праздником маленькая хозяйка помогала сажать и полоть цветы, подметала дорожки и украшала территорию.

– За это лето Аня очень выросла и повзрослела, – рассказывает Владлена Иванова, – много помогает по дому, сама же этому радуется.

Фото: Анна Иванова. Активный отдых - тоже отдых.

Юная отличница и летом не забывала о домашнем задании: каждый день закрепляла материал по математике и русскому языку задачками и успела прочитать все заданные книжки.

Летний лагерь, друзья, день рождения, прогулки, спортивные праздники и огромный сюрприз в завершение учебного года – поездка на юг в Тунис.

– В школу пошли на волне прекрасного настроения.

Аня постарается и в этом году получать много пятерок, – рассказывает Владлена Иванова и восхищается классной мамой Ани: – Она добивается того, чтобы каждый ребенок точно усвоил материал. Вкладывает душу в каждого ученика. Все дети в классе чуть ли не дерутся за то, чтобы выйти к доске, а это дорого стоит!

Фото: Диана Чайковская. Лучезарная улыбка девочки преображает все вокруг.

Диана Чайковская – ученица 6 класса Кудеверской средней школы Бежаницкого района. Диана в третьем триместре получила 190 отличных оценок.

– Я пыталась участвовать, где только могла, – делится эмоциями от летнего лагеря девочка, – в танцах, в сценках, в конкурсах. Из программы мне запомнились выступления, ярмарка и особенно спортивное ориентирование (нужно было искать буквы и из них составлять слова), но в спортивных мероприятиях я участвовала немного, мне нужно было писать эссе.

Оказывается, что Диана единственная в отряде писала эссе. А когда на линейке награждали за творческую работу, выяснилось, что со всего лагеря за сочинение взялись лишь около пяти ребят.

Фото: Диана Чайковская. Вечер, лес, костер, музыка и счастье.

В лагере школьница была в первый раз, но поняла: это ее. Диана – очень активный ребенок и готова поддержать любое начинание: рисует, танцует, играет в сценках, пишет.

На каникулах Диана навестила бабушку, да только не в деревне, как это привычно, а в Северной столице. Девочка насладилась красотой и величием Санкт-Петербурга и даже успела поправить здоровье: посетила врачей.

– В сентябре не особо много ставят оценок, но пятерки уже есть, – радует отличница.

Фото: Иоанна Чугунова. Венок принцессы к лицу Иоанне.

Иоанна Чугунова – ученица 8 «А» класса школы № 23 города Пскова с углубленным изучением английского языка. 156 пятерок получила за триместр Иоанна.

На каникулах школьница побывала не только в лагере «Звездный», где можно было отдохнуть, познакомиться с ребятами и предлагалась уйма развлечений, но и съездила в «Орленок» на профильную смену Русского географического общества.

– В «Орленке» мы получили максимальный интенсив по предмету: у нас было много лекций, просмотров тематических фильмов, интеллектуальных игр. А еще мы побывали в Туапсинском гидрометеорологическом техникуме, – школьница отмечает, что ехала в лагерь, чтобы получить новые знания по любимому предмету, чего не получилось в том году в «Артеке». – Там мы много времени тратили на обучение в школе и мало занимались географией.

Фото: Иоанна Чугунова. Девочка вела открытие географической смены в "Орленке".

Вопрос о чтении на каникулах вызвал небольшое недоумение у Иоанны, школьница и не представляла свое лето без книг.

– Конечно, я посвятила своё время и книгам. Читала и по школьной программе, и просто для досуга, – поделилась отличница.

Фото: Владимир Гукасян. Состязание дает стимул совершенствоваться, считает Владимир.

Владимир Гукасян – ученик 9 класса Псковского технического лицея. За весенний триместр Вова получил 141 пятерку.

Для Владимира самым важным компонентом отдыха является атмосфера. Хорошее настроение в «Звездном» создавала природа, солнечная погода, красота и добро.

– Самое запоминающееся событие в лагере – это последний день, день прощания, – вспоминает юноша. – Это был самый эмоциональный день, ведь очень не хотелось уезжать: мы так привыкли друг к другу… Многие плакали.

Отличник не ограничился отдыхом в псковских краях, в отпуск семья отправилась на море в Грецию, на остров Родос, где парня восхитила не только природа, но и интересная программа: посещение Акрополя, тематические вечера, например, с греческими танцами.

Фото: Владимир Гукасян. Вот такие персонажи ходят по улицам Пскова.

В Пскове летними вечерами Владимир катался на велосипеде по 2–3 часа. Велопрогулки в одиночестве позволяют подумать о прошедших и предстоящих событиях, поразмышлять о жизни, а, может быть, и об истории: школьник много читает научную и художественную литературу об исторических событиях – Евгения Тарле, Валентина Пикуля.

В сентябре отличник уже настроился на участие в следующем «Губернаторском дневнике».

– Состязание рождает желание быть лучше, дает стимул совершенствоваться, – объясняет Владимир.