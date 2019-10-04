«Я всего лишь дежурный»: военнослужащие молчат о гибели сослуживца

В Псковской области во время выполнения тренировочного прыжка с парашютом погиб военнослужащий. Трагедия произошла 2 октября. На следующий день командование Псковского гарнизона предоставило официальный комментарий с предварительной причиной смертельного инцидента в министерство обороны Российской Федерации. Информации в нем немного, подробностей еще меньше (смотрите предыдущую статью).

Корреспонденты «Комсомольской правды – Псков» пытались узнать чуть больше об этой трагедии. Кто этот юноша? Сколько прыжков он уже сделал? Какова процедура укладки парашютов, высота прыжка? Что это все-таки: роковая случайность или неправильно уложенный парашют? Но военнослужащие твердо держат оборону. Сотрудники по связям со СМИ, как один, отвечают: «Я в командировке/в отпуске. Не знаю, что там происходит» или «Мы не можем дать такую информацию».

Прыжок десантника с флагом ВДВ в Псковской области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ВДАЛИ ОТ ДЕЛ

Шаг 1: обращаемся к военнослужащему 76-й дивизии (той самой воинской части, в которой произошла трагедия), который отвечает за работу со СМИ. Собеседник отвечает, что уже месяц находится на обучении в Москве и поэтому комментировать события в Пскове не может.

Псковский десантник направляет нас в министерство обороны России и благосклонно сообщает мобильный номер сотрудника департамента информации и массовых коммуникаций. Пока мы разыскиваем концы, за окном темнеет: собеседник убедительно просит не беспокоить офицера ночью, а связаться с ним утром. Звоним сразу.

Шаг 2: пытаемся получить подробности в личном разговоре с сотрудником департамента информации министерства обороны.

И снова человек на другом конце провода «вдали от дел». Полковник в отпуске. Ничем помочь не может, к кому направить, не знает.

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Шаг 3: звоним в штаб псковской дивизии. Через несколько «рукопожатий» заполучаем номер мобильного телефона временно исполняющего обязанности по взаимодействию со СМИ. «Вызов завершен» - единственная реакция на звонок, вызов просто не проходит (то ли номер неправильный, то ли что?).

Шаг 4: а что скажут в военной прокуратуре Псковского гарнизона?

- «Я всего лишь дежурный», - так завершается молниеносный разговор корреспондента и военного. Солдат не вправе давать информацию и рассказать, кто же готов поговорить об этом, тоже.

Остается довольствоваться официальным комментарием на 400 символов, 34-секундным видео и информацией, которую дают СМИ со ссылкой на «собственные источники», или по-другому – слухи.