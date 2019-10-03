В Псковской области во время учебного прыжка с парашютом погиб десантник

В Псковской области на учебном десантировании погиб военнослужащий. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в командовании Псковского гарнизона, трагедия произошла 2 октября.

Рядовой войсковой части № 32515, располагающейся в поселке Череха Псковской области (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия), выполнял плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Причины трагедии прокомментировало командование гарнизона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/735711" frameborder="0"></iframe> В 76 Псковской дивизии ВДВ во время десантирования у военнослужащего не раскрылся парашют.

- У солдата одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы. Нарушение привело к тому, что парень не мог контролировать падение. Военнослужащий погиб на отработке прыжков, - пояснило командование.

Сообщают, что до демобилизации солдату оставалось 2 недели.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Комиссия Минобороны контролирует выяснение обстоятельств гибели молодого солдата.

КСТАТИ

Сбой парашютной системы произошёл и на учениях десантников «Центр – 2019» в Оренбургской области. Во время массового десантирования боевой техники у двух боевых машин десанта отказали парашюты. Техника разбилась. Пострадавших бойцов не оказалось лишь потому, что БМД сбрасывали из самолётов без экипажа.