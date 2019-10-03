2019-10-03T23:58:26+03:00
Происшествия

В Псковской области во время учебного прыжка с парашютом погиб десантник

Командование Псковского гарнизона озвучило предварительную причину трагедии [ВИДЕО]
Алиса Солнцева
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Десантирование военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ.Десантирование военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области на учебном десантировании погиб военнослужащий. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в командовании Псковского гарнизона, трагедия произошла 2 октября.

Рядовой войсковой части № 32515, располагающейся в поселке Череха Псковской области (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия), выполнял плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом. Причины трагедии прокомментировало командование гарнизона.

В 76 Псковской дивизии ВДВ во время десантирования у военнослужащего не раскрылся парашют.

- У солдата одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы. Нарушение привело к тому, что парень не мог контролировать падение. Военнослужащий погиб на отработке прыжков, - пояснило командование.

Сообщают, что до демобилизации солдату оставалось 2 недели. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Сообщают, что до демобилизации солдату оставалось 2 недели.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Комиссия Минобороны контролирует выяснение обстоятельств гибели молодого солдата.

КСТАТИ

Сбой парашютной системы произошёл и на учениях десантников «Центр – 2019» в Оренбургской области. Во время массового десантирования боевой техники у двух боевых машин десанта отказали парашюты. Техника разбилась. Пострадавших бойцов не оказалось лишь потому, что БМД сбрасывали из самолётов без экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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