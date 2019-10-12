2019-10-12T13:15:19+03:00
Общество

Какие эксклюзивные товары предлагает псковская «Лента»

«Комсомолка» разбиралась в брендах, которые продаются только в этом гипермаркете
Василиса Алексеева
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Семейный квест в "Ленте" пройдет 19 октября.Семейный квест в "Ленте" пройдет 19 октября.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жители региона ценят гипермаркет «ЛЕНТА» за широкий ассортимент товаров, в том числе собственной торговой марки под названием «365 дней» и «Лента». Эти бренды прочно ассоциируются у покупателей с гипермаркетом.

Но ассортимент внутренних торговых марок «ЛЕНТЫ» не ограничивается продовольственными и непродовольственными товарами по низким ценам! Давайте вместе с "Комсомолкой" разбираться!

Наверняка вы замечали на полках «Ленты» текстиль, посуду, товары для уборки и хранения и даже мелкую бытовую технику от бренда «HomeClub». Качественная продукция этой марки доступна исключительно в «Ленте». Таких эксклюзивных марок в псковском гипермаркете «Лента» наберётся с десяток. Здесь и «Inwin», выпускающая одежду и обувь,

и «Dolce Albero», производящая бельгийский шоколад, вкуснейшие кондитерские изделия, а еще и настоящие итальянские макароны, оливки, артишоки, великолепный кофе с лучших плантаций мира и многое другое. Главная особенность - это аутентичность вкусов.

Можно вспомнить и другие эксклюзивные торговые марки. Например, «Little Times», специализирующуюся на производстве детских средств гигиены, «Bigga», создающую детские игрушки,«Lentel», выпускающую компьютерные девайсы, «Frelia», производящую косметику европейского качества, «Giardino Club» и «Actico», известные качественными товарами для огорода и спорта.

Словом, ассортимент эксклюзивных товаров в «Ленте» действительно широкий. Есть из чего выбирать!

КСТАТИ

Покупая товары в магазине «Лента» с 30 сентября по 16 октября с использованием карты постоянного покупателя, у вас есть шанс попасть в число участников квеста, который пройдет 19 октября. Представители «ЛЕНТЫ» по чекам отберут пять самых активных покупателей и пригласят пройти увлекательные задания, за которые можно получить подарочные карты на сумму от 3000 до 15000 рублей. Даже если вы не станете участником квеста, в этот день у вас есть возможность не только совершить покупки, но и отлично провести время. Вас ждут дегустации продукции, розыгрыши призов и интерактивная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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